اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كن مبتسم..
فأنت لاتستحق بأن تكون وجه حزين..
كن مبتسم..
ولاتفكر كثيرا بأمر الحظ هذا..
فكل مابالحياة هذه مقدر
ضع برأسك بأن كل شيئ هو الخير لك
اصبر ولاتتذمر حتى لو طال انتضارك وروحك اتعبتك
اصبر لأنك ستفرح
لأنك لن تجد ماتريده جميلا فقط بل ستجده أجمل بكثير
فقط لأنك صبرت وتحمد ربك على كل حال
كن مبتسم
(ان الله مع الصابرين)
حقا الصبر مفتاح الفرج وتحقيق الآمال والطموحات
بالصبر يتم كل شئ
الصبر مفتاح كل خير وفرج ولكن على الصابر أن يكون عنده يقين أن الصبر نهايته نجاح.. ويتحمل ويصبر فالصبر شجرة حذورها فيها مرارة شديد.. ولكن ثمارها شهية..
اصبر تجد مفاتيح سعادتك
للصبر أجر عظيم
للصبر منزلة رفيعة
للصبر راحة وسعادة
لمن أدرك معنى الصبر عند الله
اصبر على مابك ومايحصل لك فنعم جزاء يوم القيامة من خياة الدنيا ومافيها
وقل دائما الحمد لله
ناسعدك يوم القيامة إذا قيل لك لن تحاسب لأنك كنت من الصابرين
(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)
أجمل الأشياء تأتي دوما من الشئ الجميل دوما
فالصبر طاعة وعبادة لله
تجد منه مايتعبك ولكنك تعلم جيدا أن مابعده شيئ رائع
فيزداد صبرك
لاتتخذ سبيل اليأس والتذمر طويلا
لاتتخذه بالأصل لكي لاتشقى!
كن صابرا واثقا متوكلا على خالقك ولاتحزن فإن الحزن لا يليق بك
ابتسم كثيرا..
وضع يدك على قلبك وقل يارب سلمت لك أمر حياتي كلها
وستجد الرحة
ابتسم لك رب رحيم يحب الصابرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كن مبتسم..
فأنت لاتستحق بأن تكون وجه حزين..
كن مبتسم..
ولاتفكر كثيرا بأمر الحظ هذا..
فكل مابالحياة هذه مقدر
ضع برأسك بأن كل شيئ هو الخير لك
اصبر ولاتتذمر حتى لو طال انتضارك وروحك اتعبتك
اصبر لأنك ستفرح
لأنك لن تجد ماتريده جميلا فقط بل ستجده أجمل بكثير
فقط لأنك صبرت وتحمد ربك على كل حال
كن مبتسم
(ان الله مع الصابرين)
حقا الصبر مفتاح الفرج وتحقيق الآمال والطموحات
بالصبر يتم كل شئ
الصبر مفتاح كل خير وفرج ولكن على الصابر أن يكون عنده يقين أن الصبر نهايته نجاح.. ويتحمل ويصبر فالصبر شجرة حذورها فيها مرارة شديد.. ولكن ثمارها شهية..
اصبر تجد مفاتيح سعادتك
للصبر أجر عظيم
للصبر منزلة رفيعة
للصبر راحة وسعادة
لمن أدرك معنى الصبر عند الله
اصبر على مابك ومايحصل لك فنعم جزاء يوم القيامة من خياة الدنيا ومافيها
وقل دائما الحمد لله
ناسعدك يوم القيامة إذا قيل لك لن تحاسب لأنك كنت من الصابرين
(إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)
أجمل الأشياء تأتي دوما من الشئ الجميل دوما
فالصبر طاعة وعبادة لله
تجد منه مايتعبك ولكنك تعلم جيدا أن مابعده شيئ رائع
فيزداد صبرك
لاتتخذ سبيل اليأس والتذمر طويلا
لاتتخذه بالأصل لكي لاتشقى!
كن صابرا واثقا متوكلا على خالقك ولاتحزن فإن الحزن لا يليق بك
ابتسم كثيرا..
وضع يدك على قلبك وقل يارب سلمت لك أمر حياتي كلها
وستجد الرحة
ابتسم لك رب رحيم يحب الصابرين.