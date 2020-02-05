الصبر مفتاح كل خير وفرج ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كن مبتسم..

فأنت لاتستحق بأن تكون وجه حزين..

كن مبتسم..

ولاتفكر كثيرا بأمر الحظ هذا..

فكل مابالحياة هذه مقدر

ضع برأسك بأن كل شيئ هو الخير لك

اصبر ولاتتذمر حتى لو طال انتضارك وروحك اتعبتك

اصبر لأنك ستفرح

لأنك لن تجد ماتريده جميلا فقط بل ستجده أجمل بكثير

فقط لأنك صبرت وتحمد ربك على كل حال

كن مبتسم