تريكوا أولاد من إبداعي #نجمة الأرض#

نجمة الأرض
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 237
- النقاط
- 721
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اهلا وسهلا بكم يا لعضاء المنتدى المميزون وزواره الكرام.
*ليوم جبتليكم تريكوا مميز وبسيط للأولاد :
اولا # نختار الحرارة لون ليعجبك حسب إختيارك+كروشي +مقص +بريكا لكوي خيط (باه ميتحلش )
*نبداو الخدمة :
سلسلة فيها 60 حبة تاع عين
ونبدأ عمل صف بي صف.
صف عمود صف نصف عمود.
وممبعد في رقبة وأخر اليدين واخر تريكوا نديروا ليكوت الي هيا عمود أمامي عمود خلفي.
ولتزيين نختار حسب ادا كان طفلة نديرولها زهرة او دمية.
ادا كان طفل نزوينها بفيل كيما درت انا او اختيارك
اهلا وسهلا بكم يا لعضاء المنتدى المميزون وزواره الكرام.
*ليوم جبتليكم تريكوا مميز وبسيط للأولاد :
اولا # نختار الحرارة لون ليعجبك حسب إختيارك+كروشي +مقص +بريكا لكوي خيط (باه ميتحلش )
*نبداو الخدمة :
سلسلة فيها 60 حبة تاع عين
ونبدأ عمل صف بي صف.
صف عمود صف نصف عمود.
وممبعد في رقبة وأخر اليدين واخر تريكوا نديروا ليكوت الي هيا عمود أمامي عمود خلفي.
ولتزيين نختار حسب ادا كان طفلة نديرولها زهرة او دمية.
ادا كان طفل نزوينها بفيل كيما درت انا او اختيارك
آخر تعديل: