الراحلون من حياتنا .....ذكرى وترحم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع

نتحدث كثيرا عن مجتمعنا وعن حياتنا وعن مشاعرنا وعن كل أمر نتجه في أقسام المنتدى أحيانا نتوجع واحيانا نفرح ونضحك ونختار كل قسم لنعبر فيه عن ما نخبئه إما في فكرنا أو في قلوبنا



دعوا الأفكار وآرائكم لبعض من الوقت دعو النقاش حول أفكاركم وتعالو معي لنزور من فارقونا



اليست زيارة القبور مستحبة ...؟...



الا يحق لمن كانو في حياتنا يوما أن يكونو حاضرون معنا هنا ....لربما عضو مات وفارقنا ....لما لا نتحدث عنه لما لا نذكرهم مع اانا لم ننسى يوما موتانا ...رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة

لكن اليوم أردت أن نكرمهم ...أن نوجه كلاما لهم ..ترى من يكون وكيف غادرنا ؟...وما كنت تتمنى أن تقوله له او لها ولم يتحقق لأن الأجل والموت كانا أسرع منك ...



أيها اللماوي ربما سوف اجعل دموعك الماحجرة تنذرف ادري فأنت لك قلب ومشاعر ...سوف أجعلك أيتها اللماوية تبكين وتحزنين ولكن لبأس سأعيدكم لذكرى أناسأحبتكم غادروكم وتركو جرح لن يندمل



وجه رسالة لميتك ....قل عن إشتياقك ...عن وجعك في غيابه ...عن ما كنت تتمنى أن تفعله لأجله ....عن ما خطر فيوبالك اول ما قرأت مو ضوعي



أخبره عن حالك اليوم ...واخيرا إختم كلامك بدعاء ودعونا نجمع لهم أدعية على قدر قيمتهم عندنا



شكرا لكم هو موضوع حنين الى من غادرونا ....رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته





شكرا لكم



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