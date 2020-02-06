الراحلون من حياتنا .....ذكرى وترحم

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,955
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع
نتحدث كثيرا عن مجتمعنا وعن حياتنا وعن مشاعرنا وعن كل أمر نتجه في أقسام المنتدى أحيانا نتوجع واحيانا نفرح ونضحك ونختار كل قسم لنعبر فيه عن ما نخبئه إما في فكرنا أو في قلوبنا

دعوا الأفكار وآرائكم لبعض من الوقت دعو النقاش حول أفكاركم وتعالو معي لنزور من فارقونا

اليست زيارة القبور مستحبة ...؟...

الا يحق لمن كانو في حياتنا يوما أن يكونو حاضرون معنا هنا ....لربما عضو مات وفارقنا ....لما لا نتحدث عنه لما لا نذكرهم مع اانا لم ننسى يوما موتانا ...رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة
لكن اليوم أردت أن نكرمهم ...أن نوجه كلاما لهم ..ترى من يكون وكيف غادرنا ؟...وما كنت تتمنى أن تقوله له او لها ولم يتحقق لأن الأجل والموت كانا أسرع منك ...

أيها اللماوي ربما سوف اجعل دموعك الماحجرة تنذرف ادري فأنت لك قلب ومشاعر ...سوف أجعلك أيتها اللماوية تبكين وتحزنين ولكن لبأس سأعيدكم لذكرى أناسأحبتكم غادروكم وتركو جرح لن يندمل

وجه رسالة لميتك ....قل عن إشتياقك ...عن وجعك في غيابه ...عن ما كنت تتمنى أن تفعله لأجله ....عن ما خطر فيوبالك اول ما قرأت مو ضوعي

أخبره عن حالك اليوم ...واخيرا إختم كلامك بدعاء ودعونا نجمع لهم أدعية على قدر قيمتهم عندنا

شكرا لكم هو موضوع حنين الى من غادرونا ....رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته


شكرا لكم

 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,955
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
الراحل من حياتي ....أبي
تمنيت لو كنت سجين وآتي لزيارتك ....تمنتيك مسافر لأطمع بعودتك ..اهاتفك اراك....اطمع بإحتضانك ...
ليتك كنت حي وتبرأت مني حتى انني اسرق نظرة من بعيد لكان يكفيني ....
غيابك ليس موجع غيابك دمار دمر حياتي
ترى وترى وترى ..كم قلتها بيني وبين نفسي تراك حي وانا مريضة ما كنت تفعل ...تراك حي وانا ادق ابواب الناس لمساعدتي ...تراك حي وانا في المستشفى وارى المرضى وزوارهم ...تراك حي وأنا اخرج من غرفة العمليات ...تراك حي وانا اسافر لوحدي بحثا عن العلاج. ...تراك وتراك ...الف كلمة يا ليت ابي حي ...
ليتك دفنتني وما دفنتك ...انت لم تمت لوحدك ..دفنت معك حياتي وصحتي ومستقبلي واحلامي وكل ما للمرأة من حياة دفنتها معك ....ماتت الطفلة الشقية ..مدللتك التي كنت تقول ستكونين يوما ما محامية او طبيبة أو شيء ما وسأفخر بك ...لم أكن أي من أحلامك يا أبي ولم تكن انت موجود ...ويا ليتك تراني كيف أنا اليوم ليتك ...
غيابك قاتلي ابي كلمة بابا ..إشتقت لها اشتقت لملامحك . إبتسامتك ...يدك وجهك دخولك البيت نومك تعبك كل شيءفيك إستقت له اليوم إحساسي بالحنين لك موجع وجع صحتي وآلامي .فلما تركتني وغادرت 😭😭
اللهم إرحم أبي برحمتك الواسعة وأسكنه فسيح جناته ..اللهم لاقني بأبي في جناتك ..اللهم إغفر له وتجاوز عنه
اللهم لاقني بوالدي في احلامي ودعني اعانقه وأشم رائحته اللهم إشتقت لأبي فلاقني به في أحلامي يا رب
 
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