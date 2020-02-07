اشخاص قابلتهم فى حياتى

أشخـاص قآبلتهم فـي حيآتي



كنا.. ومازلنا .. وسنظل.. نقابل اشخاص في هذى الحياه



احدهم يمر في حياتنا مرور الكرام..



واحدهم يترك بصمه ويرحل ..



واحدهم نتعلق فيه ونتمنى لويعود الزمان لكي نراه ..



واحدهم نعشقه .. واحدهم نكرهه ..



هــناك أشخاص هـم كل شيء فـي حـيـاتنا ونحن لاشيء فـي حياتهم ..



هــناك أشخاص يـتعلمون منا .. وأيضا هـناك اشخاص منهم نتعلم..



نـمـاذج الاشـخـاص كــثيـره



ولاكـنـني أختطفت لـكم مــن ذاكـرتي عــده أشخـاص



قـابلتهـم فـي حـياتي أنا..



أحـدهـم تـعـلمـت منه وأحـدهـم مني تعـلم









.. شـــــــخــــــــص ..



تعلمت منه الكثير والكثير ومازلت اتعلم وسأظل منه أتعلم







.. شـــــــخــــــــص ..



عشقته لحد الجنون ..أرتويت منه أعذب الصفات وأطهرها





أصبحنا كالجسد مع الروح ولكن افجعني الزمن وسلبه





مني واصبحت بعده كالجسد من غير روح.



















.. شـــــــخــــــــص ..



فرض أحترامه على الجميع ...



وقف أمامي أقتبست منه الكثير ...



رحل وترك بصمه في حياتي لن أنساها...









.. شـــــــخــــــــص ..



علمني أن لكل بدايه نهايه ..



وأن لكل نهايه أيضا بدايه ..



علمني الصمود في أقوى صدماتي ..



علمني أنني اقوى من الزمن ..



علمني أن دموعي لي وحدي لاأحد يراها سواي.









.. شـــــــخــــــــص ..



أعــلمه الوفـــاء ويعلمني الخيـــانه ..



أعلمه الصـــدق ويعلمني الكـــذب ..



أراه بنظره أمـــــــــل ويراني بنظره ألــــــــــم



















. . شـــــــخــــــــص ..



تقلبت مشاعر الحــب والكراهيه تجاهه ..



أتيته بقلب صافي أبيض أتاني بقلب خادع كاذب علمته ان الحب أطهر عاطفه تسكن القلب ..



وأجـبرني على سماع معتقـداته السطحيه ومفاهيمه



الـسـخيفه ومعنى الحب لديه ليس ألا صوت وصوره فقط.







.. شـــــــخــــــــص ..



أبتسم في وجهي ..أخذ مني وأخذ ..رحل





فلم يكن سوى شخص أناني





لبس قناع الطيبه لقضاء مصالحه.









.. شـــــــخــــــــص ..



أحبـبـتهـم وقـدمــت لهم الكثير





فلم يكن المــقابل سوى الخيـانـه..







.. شـــــــخــــــــص ..



وقفت معهم في السراء والضراء تبادلنا



الضحكات بادرت بتقديم الوفاء والحب لهم



ولكن عند أول مطبه واجهتني في الحياه ..



ألتفت فلم أجد سواي .









.. شـــــــخــــــــص ..



تذوقت طعم الصداقه و الـوفـاء



وعشقت الحياه والمغامره معه ..



سأقابله بالوفاء لانه





لايتكرر في العمر مرتين .







.. شـــــــخــــــــص ..



علمني الصمت في قمه الغضب ..



وعلمني الفلسفه عندما يحتاجها مني الزمان



وعلمني أن الابتسامه تكفي ليفهمني الاخرون...







.. شـــــــخــــــــص ..



علمني أعشق كل لحظه في حياتي



أن أعيش جميع أيامي