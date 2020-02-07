صور " لحظات حرجة وخطيرة "

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 2,013
- النقاط
- 611
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- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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أطلق جنود ألمان النار على رجُل في صدره خلال الحرب العالمية الأولى ولحسن الحظ
أصابت الرصاصة النقود المعدنية في جيب صدره .
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الكهرباء والعسل ولسعات النحل مجتمعة
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في أمان الله
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****
أطلق جنود ألمان النار على رجُل في صدره خلال الحرب العالمية الأولى ولحسن الحظ
أصابت الرصاصة النقود المعدنية في جيب صدره .
***************
الكهرباء والعسل ولسعات النحل مجتمعة
***************
********************************
*******
****
في أمان الله