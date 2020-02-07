صور " لحظات حرجة وخطيرة "

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,013
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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أطلق جنود ألمان النار على رجُل في صدره خلال الحرب العالمية الأولى ولحسن الحظ
أصابت الرصاصة النقود المعدنية في جيب صدره .

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الكهرباء والعسل ولسعات النحل مجتمعة

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في أمان الله
 
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