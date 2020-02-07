قضية الحصان والهاتف.. "تهمة نادرة" حتى القاضية استغربتها

ناصر dz
:: عضو بارز ::
وجهت محكمة أسترالية تهمة نادرة إلى رجل يبلغ من العمر 30 عاما، في مدينة نيو ساوث ويلز جنوب شرقي البلاد، حتى إن القاضية التي تولت القضية لم تخف استغرابها منها.
فقد وجهت المحكمة للرجل تهمة التحدث بالهاتف المحمول مع عدم استخدام سماعات، أثناء ركوبه حصانا على طريق ريفي في أكتوبر الماضي.
وأقر الرجل بأنه مذنب بتهمة التحدث عبر الهاتف المحمول أثناء ركوب حصان، في قضية نادرة بمحاكم أستراليا والعالم.
وبدأت القصة عندما شاهد شرطي الرجل وهو يتحدث بهاتفه، فحرر بحقه بلاغا رسميا، وعلى الفور أوقفت الشرطة الرجل والحصان، وفقما ذكرت صحف محلية، وشرعت بفتح تحقيق في الحادثة التي انتهت إلى قاعة المحكمة أخيرا.
فقد وجهت المحكمة للرجل تهمة التحدث بالهاتف المحمول مع عدم استخدام سماعات، أثناء ركوبه حصانا على طريق ريفي في أكتوبر الماضي.
وأقر الرجل بأنه مذنب بتهمة التحدث عبر الهاتف المحمول أثناء ركوب حصان، في قضية نادرة بمحاكم أستراليا والعالم.
وبدأت القصة عندما شاهد شرطي الرجل وهو يتحدث بهاتفه، فحرر بحقه بلاغا رسميا، وعلى الفور أوقفت الشرطة الرجل والحصان، وفقما ذكرت صحف محلية، وشرعت بفتح تحقيق في الحادثة التي انتهت إلى قاعة المحكمة أخيرا.