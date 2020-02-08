لاقوة دون الحق في الاختبار :

لا تستطيع الملائكة ان تتباهى بأنها خيّرة لأنها مخلوقة كذلك.ولا تستطيع الشياطين ان تدع الخيرية فهي ليست كذلك .لكني كبشر امتلك الأفضيلة، لأني مُنحت الخيار لأكون هذا او ذاك او بينهما، وبالتالي الحق في التباهي بالقوة، طاعةً او معصية.

مخ الهدرة : لا قوة دون الحق في الاختيار .