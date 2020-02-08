Ma$Ter
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
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تحريمُ رضاعِ الطفل الحليبَ الصِّناعي من غير عُذرٍ شرعي
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• ذكرَ رسولُ الله - ﷺ - أنه رأى في :
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رؤيا عذاب بعض العصاة، ومما رآه قال : ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء ينهش ثديهن الحيات، قلت : ما بال هؤلاء؟ قيل : هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن.
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صحيحُ مواردِ الضمآن - 1509.
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فيه تنبيه قوي على تحريم ما تفعله بعض الزوجات من إرضاعهن أولادهن الإرضاع الصناعي، محافظة منهن على نهود أثدائهن تشبهاً منهن بالكافرات أو الفاسقات.
.
صحيحُ مواردِ الضمآن - 198/2.-
-
• ذكرَ رسولُ الله - ﷺ - أنه رأى في :
.
رؤيا عذاب بعض العصاة، ومما رآه قال : ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء ينهش ثديهن الحيات، قلت : ما بال هؤلاء؟ قيل : هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن.
.
صحيحُ مواردِ الضمآن - 1509.
-
--
.
فيه تنبيه قوي على تحريم ما تفعله بعض الزوجات من إرضاعهن أولادهن الإرضاع الصناعي، محافظة منهن على نهود أثدائهن تشبهاً منهن بالكافرات أو الفاسقات.
.
صحيحُ مواردِ الضمآن - 198/2.-