تحريمُ رضاعِ الطفل الحليبَ الصِّناعي من غير عُذرٍ شرعي تحريمُ رضاعِ الطفل الحليبَ الصِّناعي من غير عُذرٍ شرعي

• ذكرَ رسولُ الله - ﷺ - أنه رأى في :

صحيحُ مواردِ الضمآن - 1509. صحيحُ مواردِ الضمآن - 1509.

رؤيا عذاب بعض العصاة، ومما رآه قال : ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء ينهش ثديهن الحيات، قلت : ما بال هؤلاء؟ قيل : هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن.--فيه تنبيه قوي على تحريم ما تفعله بعض الزوجات من إرضاعهن أولادهن الإرضاع الصناعي، محافظة منهن على نهود أثدائهن تشبهاً منهن بالكافرات أو الفاسقات.صحيحُ مواردِ الضمآن - 198/2.-​