تحريمُ رضاعِ الطفل الحليبَ الصِّناعي من غير عُذرٍ شرعي

Ma$Ter

Ma$Ter

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🍼 تحريمُ رضاعِ الطفل الحليبَ الصِّناعي من غير عُذرٍ شرعي


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• ذكرَ رسولُ الله - ﷺ - أنه رأى في :
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رؤيا عذاب بعض العصاة، ومما رآه قال : ثم انطلق بي، فإذا أنا بنساء ينهش ثديهن الحيات، قلت : ما بال هؤلاء؟ قيل : هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن.
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📓 صحيحُ مواردِ الضمآن - 1509.
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فيه تنبيه قوي على تحريم ما تفعله بعض الزوجات من إرضاعهن أولادهن الإرضاع الصناعي، محافظة منهن على نهود أثدائهن تشبهاً منهن بالكافرات أو الفاسقات.
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📓 صحيحُ مواردِ الضمآن - 198/2.-​
 
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