معيقات النمو

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
معيقات النمو:
نمط الرعاية الأسرية في بلادنا، وسياسة الدولة اتجاه الشباب، كلاهما يشكلان احد اهم معيقات النمو ، والثقة في النفس والقدرة على الانجاز.
شخصيا لا اقبل ضمن أسرتي فرد يستهلك فقط دون ان يقدم اي عمل. بداية من القيام بعض الخدمات الى المشاركة في الميزانية في العطل او بعد توقف مساره الدراسي.
مخ الهدرة: كلمة بطالة غير واردة في قاموس الأقوياء منذ نعومة أظافرهم.
 
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