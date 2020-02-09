معيقات النمو :

نمط الرعاية الأسرية في بلادنا، وسياسة الدولة اتجاه الشباب، كلاهما يشكلان احد اهم معيقات النمو ، والثقة في النفس والقدرة على الانجاز .

شخصيا لا اقبل ضمن أسرتي فرد يستهلك فقط دون ان يقدم اي عمل. بداية من القيام بعض الخدمات الى المشاركة في الميزانية في العطل او بعد توقف مساره الدراسي.

مخ الهدرة: كلمة بطالة غير واردة في قاموس الأقوياء منذ نعومة أظافرهم .