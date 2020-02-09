اشغل وقتك بالذكريات ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشغل وقتك بالذكر

أعظم مايطهر المكان ،وينور الزمان ،ويرضي الرحمن ،يقول الإنسان صادقا من قلبه:

"لاإله إلا الله"

فقلها بصدق يحرم الله وجهك على النار

غفر الله لي ولكم

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

مايلملم شتات النفس شيئ مثلما يفعله الذكر، وأجمل الذكر كلام الله، فإذا كنت لله ذاكرا، فانظر إلى قلبك إذا كان ذاكرا أم أن لسانك وعينيك فقط يذكرانه سبحانه!

هذا الحزن يأكل قلبك ويشغل حيزا منه يشغل بالك فيشتت روحك، الأمر كله لمن بيده الأمر وحده، فلم الحزن إذا؟

الأمر كله يبدأ من القلب وبعده العقل، فاشغل وقتك كله بالذكر حتى وإن لم تشعر بطعمه ،سيعتاده لسانك ،فيعمر قلبك. والتفكير الكثير فيما يحزنك أوقفه.

وحافظ على قول

"لاحول ولاقوة إلا بالله"

و

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

ولأن مناجاتك أمان