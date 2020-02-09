اشغل وقتك بالذكريات ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,675
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشغل وقتك بالذكر
أعظم مايطهر المكان ،وينور الزمان ،ويرضي الرحمن ،يقول الإنسان صادقا من قلبه:
"لاإله إلا الله"
فقلها بصدق يحرم الله وجهك على النار
غفر الله لي ولكم
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
مايلملم شتات النفس شيئ مثلما يفعله الذكر، وأجمل الذكر كلام الله، فإذا كنت لله ذاكرا، فانظر إلى قلبك إذا كان ذاكرا أم أن لسانك وعينيك فقط يذكرانه سبحانه!
هذا الحزن يأكل قلبك ويشغل حيزا منه يشغل بالك فيشتت روحك، الأمر كله لمن بيده الأمر وحده، فلم الحزن إذا؟
الأمر كله يبدأ من القلب وبعده العقل، فاشغل وقتك كله بالذكر حتى وإن لم تشعر بطعمه ،سيعتاده لسانك ،فيعمر قلبك. والتفكير الكثير فيما يحزنك أوقفه.
وحافظ على قول
"لاحول ولاقوة إلا بالله"
و
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
ولأن مناجاتك أمان
وذكرك اطمئنان، ف اجعلنا يارب يناجونك حبا وايمانا وتعبدا، احعلنا من عبادك الذاكرين الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون..
 
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