أعجبتني فاستحسنت نشرها ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهدنا الصراط المستقيم

لأن الطرق اختلطت وتشابهت ،والأحلام تشوهت، والعزائم فترت، القلوب زاغت، الأبصار ضعفت، الرؤى غائمة، والحق والباطل امتزجا، لأننا أصبحنا ننوي الخير ولا نفعله ،وتفعل الشر دونأن ننويه، اهدنا الصراط المستقيم لكي نقترب ومع الصراط ارزقنا الهمة لأن الهمة ضيعها الأسى.

اعلم أن الطريق إلى الله ليس ممهدا، إيمانك سيصعد وينزل، وقدرتك على العبادة ستزيد وتنقص، ولكن اعلم ان مع كل فتور هناك ارتفاع ايضا، ابق صامدا فحسب ،ومواضبا، ولاتقفد الأمل، واطلب العون من الله،الطريق صعب، وسيحوي مطبات وحفرا، ولكن مثل كل شئ في هذه الحياة، سيصل هذا الطريق إلى نهايته ،وتلك النهاية تستحق كل هذا العناء.