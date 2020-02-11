بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علموا ابناءكم

علموا أبناءكم أن الحرام حرام ولوتسابق الناس إليه

وعلموهم أن الحرام سبب كل حسرة وهم وغم

وعلموهم أن التوفيق لايكون إلا لأهل الإيمان

وعلموهم أن المؤمن يبتلى ويمتحن فمن صبر وثبت نال خير الدنيا والآخرة.

الأب الذي يغلق التلفاز عندما يسمع الأذان ويذهب للصلاة ،سيجعل أولاده يحافظون على الصلاة مثل أبيهم ،الأب الذي يقول عند دخوله للبيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويطرق الباب ويبتسم لزوجته وأولاده، سيعلم أولاده الإستئذان وإلقاء السلام والإبتسامة، الأب الذي يحترم أباه وأمه ويقبلهم ،سيقبلك أولادك في يوم ما ويطيعونك،

الاب الذي يساعد زوجته في أعمال البيت سيتعلم أولاده التعاون ومساعدة الآخرين، الأم المحجبة والمحافظة على الصلاة وقراءة القرآن الكريم في البيت ستجعل بنتها محجبة محافظة على الصلاة وقراءة القرآن، الأب والام المتفقان والمتفاهمان فيما بينهما وخاصة أمام الأولاد ولايتشاجران ولايرفعان أصواتهما سيجعلان اولادهم يحبون البيت ومتآلفين متحابين وأكثر تماسكا وأكثر تفاهما

الأب الذي يصل رحمه ويحسن اليهم ويحبهم سيتعلم منه أولاده صلة الرحم والبر والإحسان، الأب الصادق مع أولاده سيعلمه الصدق والوفاء والأب الذي يفي بوعوده معهم سيعلمهم الفاء بالوعود مع الناس.

تقول إحدى المعلمات

في يوم من الأيام

طلبت من إحدى الصفوف الإبتدائية أن يرسموا منظر الربيع، فجاءت تلميذة وقد رسمت مصحف، فتعجبت من رسمتها !فقلت لها:لقد قلت ارسمي الربيع وليس مصحف الاتفهمين! فكانت اجابتها البريئة كصفعة على وجهي قالت :القرآن ربيع قلبي هكذا علمتني أمي ،سكتت المعلمة تحاول منع دموعها من هذه الإجابة ،وعلمت أن خلف هذه الطفلة أما عظيمة لذلك صار هدفها عظيما

اي تربية تلك.