صور " أواني بتصاميم رائعة "

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,065
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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الفنّان المقيم في واشنطن ، شون فورست روبرتس يستخدم بفعالية خلفيته في الكيمياء منذ أربع سنوات في
مختبرات العلوم لتجربة وتطوير أشكال وأنماط الخزف المعقّدة، وهي واحدة من أفضل ممارساته المعروفة بنحت
السيراميك متعدّد الطبقات لإنشاء تصاميم معقدة وملونة.

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في أمان الله
 
خووخه

خووخه

:: نجمة اللمة::
إنضم
14 أكتوبر 2014
المشاركات
1,433
النقاط
986
محل الإقامة
-
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
موضوع جميل جداااااااااااااااا
استمتعت كثيرا بالصور
الفنون زادت وتنوعت وبات لها محبون كثر
....
سلمت يمينك على جميل اختيارك
تقديري

 
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