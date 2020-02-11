صور " أواني بتصاميم رائعة "

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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الفنّان المقيم في واشنطن ، شون فورست روبرتس يستخدم بفعالية خلفيته في الكيمياء منذ أربع سنوات في

مختبرات العلوم لتجربة وتطوير أشكال وأنماط الخزف المعقّدة، وهي واحدة من أفضل ممارساته المعروفة بنحت

السيراميك متعدّد الطبقات لإنشاء تصاميم معقدة وملونة.

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