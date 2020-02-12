ميلي المعلم :

أدرك صعوبة إدارة صفّ مدرسي مُكون من أربعين تلميذ، كما أدركُ صُعوبة التّعامل مع سلوكات المُشاغب والعنيد، لكني أريدك قائدا مُتزنا وحكيم .قُمْ بإعداد درسك لتزداد ثقتك بنفسك.وتَجاوز عن بعض تصرفات تلاميذك بسعة صدرك، وأحذر أن يجرك المشاغب الى ساحة ملعبه، فمتعة التلاميذ يطلبونها في شدة غضبك...وإذا زاد الضغط على أعصابك، فتذكر صبر والديك، واسترجع صور معلم البشرية صلى الله عليه وسلم، كيف طوَّع بالحلم قلوب الخلق قبلك .