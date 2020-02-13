مجلة الأعداد المركبة للشعب العلمية تحضيرا للبكالوريا - درس وتمارين بالحل

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algstar

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 نوفمبر 2019
المشاركات
39
النقاط
3
العمر
50
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
تحميل مجلة الأعداد المركبة للشعب العلمية تحضيرا للبكالوريا
درس وتمارين بالحل
- درس وأمثلة تطبيقية
- تمارين مقترحة مع الحل
- تمارين بكالوريا 2008 - 2019 بالحل النموذجي
شعبة : علوم تجريبية , رياضيات , تقني رياضي
إعداد الأستاذ : شعبان أسامة
بالتعاون مع : الأستاذ بخاخشة خالد و بلقاسم عبد الرزاق




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