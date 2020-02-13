صور " السفينة المفقودة "

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,081
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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سفينة الرحلات الاستكشافية الألمانية من عام 1974
اصطدمت بالشعاب المرجانية المجهولة في 29 أبريل 2000
لذلك تمّ تخلّي عنها ونقل جميع الركّاب في سفينة انقاذ

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في أمان الله
 
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