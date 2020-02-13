صور " السفينة المفقودة "

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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سفينة الرحلات الاستكشافية الألمانية من عام 1974
اصطدمت بالشعاب المرجانية المجهولة في 29 أبريل 2000
لذلك تمّ تخلّي عنها ونقل جميع الركّاب في سفينة انقاذ
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في أمان الله
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***
سفينة الرحلات الاستكشافية الألمانية من عام 1974
اصطدمت بالشعاب المرجانية المجهولة في 29 أبريل 2000
لذلك تمّ تخلّي عنها ونقل جميع الركّاب في سفينة انقاذ
*******************************************
**********************
******
في أمان الله