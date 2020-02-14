أنت قبل وبعد عشر سنوات ماذا تغير؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





تمضي بنا السنين وقد نتمنئ العودة الى زمن مضى من حياتنا نقف عند نقطة فيه عند فاصلة عند نقاط.....

لنقول ياليتنا توقفنا هناك!

أنت قبل 10سنوات من الآن كيف كنت كيف كانت أحلامك كيف كانت تصوراتك لحياتك الحالية؟



مثلا أنا قبل حوالي عشر سنوات من الآن كنت لاأزال أدرس بالجامعة كانت أحلامي جد بسيطة!

كنت متحمسة.. متسرعة.. أحلم أن أتخرج وأن أعمل وقد أتزوج فارسا على حصان أبيض أو أسود مثلا !

كنت فتاة بريئة يفرحني التسوق..السفر..الأعراس.. تفرحني جلسة مع صديقاتي.. اعتقدت حينها أننا لم نفترق لكن للأسف كل واحدة منا مضت نحو تحقيق أحلامها بعد التخرج... قلت لقاءاتنا حتئ انعدمت أتمنى لهن كل الخير.. على كل حال.



ومن بين أحلامي التي تحققت زواجي وأني أصبحت أما... عملي تخليت عنه لظروف...مالم أندم عليه أني أكملت دراستي...



والحمد لله علئ كل حال.



وأنتم؟؟