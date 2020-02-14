طلب واستخراج الشهادة الجنسية و شهادة السوابق العدلية (03) عبر الانترنيت

kacimo samy

kacimo samy

متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
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في ارض ربي
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ذكر
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من منا لا يحتاج إلى شهادة الجنسية و شهادة السوابق العدلية ، و حتى إلى تصحيح أخطاء في الحالة المدنية ، و لإستخراجها عليك الانتظار في طوابير طويلة لكي تصل إلى دورك لكي تسلم ملف شهادة الجنسية أو السوابق العدلية أو تصحيح أخطاء في الحالة المدنية ، و فوق كل هذا تنتظر يومين أو أكثر لكي تتسلمها ، و هذا بعد انتظار دورك في الطابور أيضا .
و لكي تتجنب كل هذا ما عليك الا التقرب إلى أقرب محكمة منك ، مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية + شهادة ميلاد ، تسلمها للموظف ( مسؤول في المعلوماتية ) و تخبره بأنك تريد اسم و رقمك السري ، لكي تسحب الوثائق من الأنترنت ، عبر موقع وزارة العدل ، التالي :


و بهذا تربح وقتك و راحتك .

و تكون أيضا معفى من دفع طابع جبائي ب 30 دح .

تستطيع استخراجك وثائقك في أي وقت .
 
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