طلب واستخراج الشهادة الجنسية و شهادة السوابق العدلية (03) عبر الانترنيت

و بهذا تربح وقتك و راحتك .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهمن منا لا يحتاج إلى شهادة الجنسية و شهادة السوابق العدلية ، و حتى إلى تصحيح أخطاء في الحالة المدنية ، و لإستخراجها عليك الانتظار في طوابير طويلة لكي تصل إلى دورك لكي تسلم ملف شهادة الجنسية أو السوابق العدلية أو تصحيح أخطاء في الحالة المدنية ، و فوق كل هذا تنتظر يومين أو أكثر لكي تتسلمها ، و هذا بعد انتظار دورك في الطابور أيضا .و لكي تتجنب كل هذا ما عليك الا التقرب إلى أقرب محكمة منك ، مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية + شهادة ميلاد ، تسلمها للموظف ( مسؤول في المعلوماتية ) و تخبره بأنك تريد اسم و رقمك السري ، لكي تسحب الوثائق من الأنترنت ، عبر موقع وزارة العدل ، التالي :و تكون أيضا معفى من دفع طابع جبائي ب 30 دح .تستطيع استخراجك وثائقك في أي وقت .