أخطاء شائعة في قواعد اللغة العربية

sami202

sami202

:: عضو منتسِب ::
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5 جويلية 2017
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كتابة ياء المخاطبة في غير مواضعها
نقرأ كثيرا:
(بوركتي.... شكرا لكي... عنكي... فيكي.... كتبتي.... صرتي... أصبحتي... فعلتي... أتيتي.....) وهذا خطأ شائع سببه : التأثر باللهجات العامية، وربما نشأ نتيجة الخلط بين ياء المخاطبة التي يسند إليها فعل الأمر، والفعل المضارع المنصوب والمجزوم والتي هى من الأفعال الخمسة ( افعلي... لم تفعلي... لن تفعلي)
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صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام
 
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