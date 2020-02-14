بوت رائع للمنزل من صنعي كروشي

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
239
النقاط
721
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اسعد الله مساء الجميع ودمتم في رعايته وحفظه .
اهلا وسهلا بأعضاء المنتدى المميزون وزواره الكرام تشرفنا زيارتكم .

اليوم جبتليكم بوت كروشي من صنعي سهل وجميل وخفيف ودافئ.
نجلب جلد أسود لصناعة فراشية بوت من داخل مصوف ودافئ ومن أمام جلدي.
نفصله على مقاس رجل ونختار حرارة لون المفضل لكي او حسب لون بيجامتك المنزلية.
تم نبدأ العمل فيه بكروشي رقم 1 تم عندما ننتهي من صف أول نستعمل كروشي رقم 2 ونواصل العمل بغرزة عمود أمامي عمود خلفي وفي وسط دائما نخلو غرزتين باه يقل حجم بوت حتى نتحصل على طول المطبوب .
وتزين نزينه على طريقة الخاصة.

.وشكرا جزيلا .

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