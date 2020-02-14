و كأنني...

و كأنك...

و كأن بيننا من بكى

حكى...

ثار و اشتكى...

أين الأماكن بَعُد الرجا

قيل ماذا...قيل هوى

كيف؟

بستان ما حوى

عقور تشبث بالكُنى

عاش دهرا مسلوب المنى

ما شاب ما فارق الدَنى

قصاص يتبع الهوى

قال في مرة...

كُفرا

و قال في مرة هوى...

وِدٌ...على قول أهل الصفا

نصف الأماكن...كلها

تسكن ها هنا

قيل أين...

ها هنا

رحال تشبث بالغوى...

ثم عاد...فما غوى

ظلت أماكنه

فقال و إشتكى

الأماكن هي الأماكن و لكن في الناس من اختفى...

#ثم اختفى...



قيل بعدها إنه نصف القمر...