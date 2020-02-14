نورالدين م
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 ماي 2019
- المشاركات
- 9
- النقاط
- 503
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
و كأنني...
و كأنك...
و كأن بيننا من بكى
حكى...
ثار و اشتكى...
أين الأماكن بَعُد الرجا
قيل ماذا...قيل هوى
كيف؟
بستان ما حوى
عقور تشبث بالكُنى
عاش دهرا مسلوب المنى
ما شاب ما فارق الدَنى
قصاص يتبع الهوى
قال في مرة...
كُفرا
و قال في مرة هوى...
وِدٌ...على قول أهل الصفا
نصف الأماكن...كلها
تسكن ها هنا
قيل أين...
ها هنا
رحال تشبث بالغوى...
ثم عاد...فما غوى
ظلت أماكنه
فقال و إشتكى
الأماكن هي الأماكن و لكن في الناس من اختفى...
#ثم اختفى...
قيل بعدها إنه نصف القمر...
و كأنك...
و كأن بيننا من بكى
حكى...
ثار و اشتكى...
أين الأماكن بَعُد الرجا
قيل ماذا...قيل هوى
كيف؟
بستان ما حوى
عقور تشبث بالكُنى
عاش دهرا مسلوب المنى
ما شاب ما فارق الدَنى
قصاص يتبع الهوى
قال في مرة...
كُفرا
و قال في مرة هوى...
وِدٌ...على قول أهل الصفا
نصف الأماكن...كلها
تسكن ها هنا
قيل أين...
ها هنا
رحال تشبث بالغوى...
ثم عاد...فما غوى
ظلت أماكنه
فقال و إشتكى
الأماكن هي الأماكن و لكن في الناس من اختفى...
#ثم اختفى...
قيل بعدها إنه نصف القمر...