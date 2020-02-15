.سبحان الله له فى خلقه شؤون..منذ عامين.اى فى عام.١٩١٨.

كان ضمن الفوج أحد المعتمرين..من مصر.ومعه أسرته..وكان رجلا طيبا... فوافته المنيه.فى مدينة رسول الله.صل الله عليه واله..

وفى هذا العام .حضرت زوجته..واحضرت معها بناتها وازواجهن وابناءهن....وابناءها وزوحاتهم.وابناءهم..اى الاسره كلها...قرابة..٢٢.فردا..بين كبير..وطفل..ورضيع..

وأصرت ..ان يحضر الجميع لأداء العمره..وزيارة جدهم..رحمه الله.

.وكانت أرادت الله ان تصل المدينه..وتصاب الام..بوعكة صحية..دخلت على إثرها مستشفى...الملك فهد..بالمدينه.

..وامس..وبعد ظهر الجمعه.وافتها المنيه فى مدينة رسول الله..لتقبر بجوار زوجها....فسبحان الله..