خلف الستار

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,983
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا برواد قسم المجتمع العام
اليوم في هذا الموضوع الذي أعطيته إسم
خلف الستار


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خلف الستار ...سوف أخفي عضو وراء الستار وأنتم من ترون ظله وفقط
هذا الظل أنا سوف أصفه لكم ولنرى
ان كانت معرفتكم بهذا العضو تجعلكم تعرفونه من خلال ظله

والعضو الذي يعرف هذا العضو
عليه ان يقترح على هذا عضو تحدي ما
كتابة موضوع ..إحراجه. ...يعطيه لغز ..
هذا ثمن معرفته
في حال اسرع عضو تعرف على الآخر يراسلني ليقترح علي إخفاء عضو خلفةالستار

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لنيدأ على بركة الله

خلف الستار أخفي .....هي عضوة ...دائمة التواجد ....ركيزة من ركائز المنتدى .....
سيدة المنتدى لنقل التحت 0 بمعنى ليست الاولى فقط بل يتجمد المنتدى في غيابها

اعطت الكثير للمنتدى ولازالت ....حضورهاةمن العصور الاولى أمراء ومماليك .....وحضور عصري وأنيق


ترى من هي خلف الستار



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