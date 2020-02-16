التوتر ليس اضطرابا :

لكل اسرة ابن " متعب ولديه" وفي كل منظمة عمل يوجد من هو "راسو خشين". و في كل محطة من محطات التاريخ الاسلامي كانت هناك دوما جماعة غير متجانسة مع الكل...أي "خارجة طريق" لكن سنة الله ان في الحالات الثلاثة: تنجح الاسرة؛ وتحقق المنظمة اهدافها. ويبني المجتمع مختلف المؤسسات....لكن بشرط ان تحسن الاسرة تفهم سلوك صغيرها؛ وتعرف المنظمة كيف تعدل سلوك عمالها...وتستفيد السلطة من انتقادات وضغط المعارضة..وتجعل منها قوة دفع لمزيد من التحسين .

مخ الهدرة: التوتر ليس اضطرابا...بل هو اشارة تبلغنا بضرورة التحرك. لادخال على حياتنا بعض التحسين.