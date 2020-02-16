صور " كهف الجليد المدهش في أيسلندا "

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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يستكشف الفوتوغرافي ماتيز كروز أعماق الكهف بواسطة كاميرته باستخدام

مزيج من التصوير على الأرض والتصوير الجوي ، لاكتشاف هذه الكهوف الجليّدة المحيّرة في أيسلندا

تبدو المناظر الخلّابة وكأنّها مُغطّاة بالزجاج ومن بعض النقاط المميّزة والمدهشة.

هذا هو الأكثر وضوحا في صور الأنهار الجليدية الزرقاء بألوانها المختلفة وأشكالها الرائعة

سبحان الله في خلقه