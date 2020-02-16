إصنعي معي آحلى ديكور و هدية ^^

Yasmina zahra

Yasmina zahra

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طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
6,937
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى



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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً

والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
أما بعد


وددت مشآركتكم اليوم
مراحل صنع هدية او ديكور
بنوتي بلوازم موجودة


لقيت عندي بعد الاكسسوارات التزين كنت مجمعتها
بالإضافة لعلبة عطر
ودبدوب صغير
التغليف العلبة غلفتها بشرايط كانت مزينة اشياء اخرى فاحتفظت بها في الصورة موضح اول المراحل

1111.png











بعدما غلفت الجوانب
مسكت قماش لي يستعمل في الحلويات
عملته شكل مثلث
ولصقتها في داخل العلبة
ثم وضعت الدبدوب

éééé.png



بعدها الصقت ورود صغيرة وزينتها بطريقتي الخاصة 😊

44'.png


اخيرا ضعيها على الحائط او فوق الرفوف
😉

8777.png


ان شاء الله يكون عجبكم موضوع اليوم
نلتقي باذن الله في موآضيع قادمة


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