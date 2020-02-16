إصنعي معي آحلى ديكور و هدية ^^

Yasmina zahra
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الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
أما بعد
وددت مشآركتكم اليوم
مراحل صنع هدية او ديكور
بنوتي بلوازم موجودة
لقيت عندي بعد الاكسسوارات التزين كنت مجمعتها
بالإضافة لعلبة عطر
ودبدوب صغير
التغليف العلبة غلفتها بشرايط كانت مزينة اشياء اخرى فاحتفظت بها في الصورة موضح اول المراحل
بعدما غلفت الجوانب
مسكت قماش لي يستعمل في الحلويات
عملته شكل مثلث
ولصقتها في داخل العلبة
ثم وضعت الدبدوب
بعدها الصقت ورود صغيرة وزينتها بطريقتي الخاصة
اخيرا ضعيها على الحائط او فوق الرفوف
ان شاء الله يكون عجبكم موضوع اليوم
نلتقي باذن الله في موآضيع قادمة