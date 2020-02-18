عد إلى الله ولو أذنبت الله غفور رحيم ...

اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
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- 25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحدهم تغنى بالغناء ،وأخرى ظنت ان التعري جمال! ومال بعض الشباب للأنوثة، ومالت بعض الفتيات للرجولة! وجميعهم انسألتهم مايتمنى؟ يقولون :جنة الرحمن..!!
بربكم أليس للجنة ثمن لايهان ..؟!قليل من العقل لنعي وندرك ان الجنة
بالعمل.. لا بالتمني.. تنال
لاتسمح بضياع عمرك جاريا خلف معاصيك ،وسارع بالتوبة واحرص الا تنشغل بها عن طاعة ربك ،لئلا تقول يوم القيامة "ياليتني قدمت لحياتي"
"الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وماكانوا بآياتنا يجحدون"انشغالك بالدنيا عن الآخرة يزرع حبها في قلبك فتبعدك عن محبة الله
"اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون"عد إلى الله بروحك المثقلة بالذنوب وتب، فلا تعلم متى يأتيك اليقين ولاتعلم بأي ارض تموت.
إعمل خير وأعمال صالحة للحياة الباقية، ومالعيش إلا عيش الآخرة تقرب من الله،حتى لو بعدت عنه ارجع له وتوب، إستغفر اذكر الله بكل وقت زيد من صلاتك، اقرأ واحفظ القرآن ،انصح، ادعوا للخير ،وإبعد عن كل شيئ يلهيك عن العبادة وذكر الله لاتفقد الأمل وتقول ان الله مش راح يقبلني واني مش راح ادخل الجنة
لاتقول اصلا
الله رحيم وغفور يحب العبد الي يرجعلو ويتوب..
مهما كانت مشاريعك مهمة فإن انشغالك عن التزود بالطاعات وزيادة رصيدك في الآخرة هو المشروع الأعظم
فلا تؤثر الفاني على الباقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحدهم تغنى بالغناء ،وأخرى ظنت ان التعري جمال! ومال بعض الشباب للأنوثة، ومالت بعض الفتيات للرجولة! وجميعهم انسألتهم مايتمنى؟ يقولون :جنة الرحمن..!!
بربكم أليس للجنة ثمن لايهان ..؟!قليل من العقل لنعي وندرك ان الجنة
بالعمل.. لا بالتمني.. تنال
لاتسمح بضياع عمرك جاريا خلف معاصيك ،وسارع بالتوبة واحرص الا تنشغل بها عن طاعة ربك ،لئلا تقول يوم القيامة "ياليتني قدمت لحياتي"
"الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وماكانوا بآياتنا يجحدون"انشغالك بالدنيا عن الآخرة يزرع حبها في قلبك فتبعدك عن محبة الله
"اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون"عد إلى الله بروحك المثقلة بالذنوب وتب، فلا تعلم متى يأتيك اليقين ولاتعلم بأي ارض تموت.
إعمل خير وأعمال صالحة للحياة الباقية، ومالعيش إلا عيش الآخرة تقرب من الله،حتى لو بعدت عنه ارجع له وتوب، إستغفر اذكر الله بكل وقت زيد من صلاتك، اقرأ واحفظ القرآن ،انصح، ادعوا للخير ،وإبعد عن كل شيئ يلهيك عن العبادة وذكر الله لاتفقد الأمل وتقول ان الله مش راح يقبلني واني مش راح ادخل الجنة
لاتقول اصلا
الله رحيم وغفور يحب العبد الي يرجعلو ويتوب..
مهما كانت مشاريعك مهمة فإن انشغالك عن التزود بالطاعات وزيادة رصيدك في الآخرة هو المشروع الأعظم
فلا تؤثر الفاني على الباقي.