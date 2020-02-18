عد إلى الله ولو أذنبت الله غفور رحيم ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحدهم تغنى بالغناء ،وأخرى ظنت ان التعري جمال! ومال بعض الشباب للأنوثة، ومالت بعض الفتيات للرجولة! وجميعهم انسألتهم مايتمنى؟ يقولون :جنة الرحمن..!!

بربكم أليس للجنة ثمن لايهان ..؟!قليل من العقل لنعي وندرك ان الجنة

بالعمل.. لا بالتمني.. تنال

لاتسمح بضياع عمرك جاريا خلف معاصيك ،وسارع بالتوبة واحرص الا تنشغل بها عن طاعة ربك ،لئلا تقول يوم القيامة

"ياليتني قدمت لحياتي"

"الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وماكانوا بآياتنا يجحدون"

انشغالك بالدنيا عن الآخرة يزرع حبها في قلبك فتبعدك عن محبة الله

"اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون"