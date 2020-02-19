نكت مضحكة جدا عن المدرسة الجزائرية

xavihichem2424
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نكت جزائرية عن الدراسة
قالك وحد المرة زوج تلاميد جاو متاخرين للقسم سقساهم المعلم
قالهم علاش تاخرتوا حا الاول قاله حلمت روحي مسافر بطيارة
قاله المعلم جمع سقسا التاني وناتا علاه التاخير
قال التلميد كنت نودع فيه فالمطار
سال احد الطلاب الاستاذ فقال له:هل يعاقب الانسان على ما لم يفعله
فقال الاستاذ :بالطبع لا
فرد التلميذ:اذن لم احل الواجب
طفل سأل أستاذ : هل الزرافة تطير ؟ قال المعلم ومن الحمار الذي قال لك ذلك ؟ قال له أبي الجنرال , قال له المعلم : الزرافة أحيانا تطير عندما تحاول
المعلم: ما هما الكلمتان اللتان يستخمهما التلاميذ كثيراً ؟ الطالب: لا أعرف… المعلم: أحسنت يا ابنى.
واحد المسألة انتاع رياضيات , فلاح يملك حقل طوله 50 متر وعرضه 20 متر , السؤال ماهو عمر الفلاح ؟
ستاذ , كان يصحح في أوراق الإمتحان , لقى ورقة مكتوب فيها ” يا أستاذ أرجوك لا تفتح الورقة ” , فلم يفتح الورقة لكن الفضول قتله , فتردد هل يفتح أم لا وبعد ساعتين من التردد فتح الورقة فوجد مكتوبا فيها ” فتحتها يا بن الكلب ؟؟ “
مدرس الجغرافيا / لماذا تصب عرقا وأنت ترسم الخريطة. التلميذ/ لأنني وصلت إلى خط الإستواء.
معلمة قالت لتلميذها ما هي الرياح؟ قاللها التلميذ الهواء المستعجل أستاذة
مفتش دخل على الصف فكان المدرس يريد أن ينام فلما رأى المفتش قال للطلاب: وهكذا كان ينام عمر.
قالك وحد المرة زوج تلاميد جاو متاخرين للقسم سقساهم المعلم
قالهم علاش تاخرتوا حا الاول قاله حلمت روحي مسافر بطيارة
قاله المعلم جمع سقسا التاني وناتا علاه التاخير
قال التلميد كنت نودع فيه فالمطار
سال احد الطلاب الاستاذ فقال له:هل يعاقب الانسان على ما لم يفعله
فقال الاستاذ :بالطبع لا
فرد التلميذ:اذن لم احل الواجب
طفل سأل أستاذ : هل الزرافة تطير ؟ قال المعلم ومن الحمار الذي قال لك ذلك ؟ قال له أبي الجنرال , قال له المعلم : الزرافة أحيانا تطير عندما تحاول
المعلم: ما هما الكلمتان اللتان يستخمهما التلاميذ كثيراً ؟ الطالب: لا أعرف… المعلم: أحسنت يا ابنى.
واحد المسألة انتاع رياضيات , فلاح يملك حقل طوله 50 متر وعرضه 20 متر , السؤال ماهو عمر الفلاح ؟
ستاذ , كان يصحح في أوراق الإمتحان , لقى ورقة مكتوب فيها ” يا أستاذ أرجوك لا تفتح الورقة ” , فلم يفتح الورقة لكن الفضول قتله , فتردد هل يفتح أم لا وبعد ساعتين من التردد فتح الورقة فوجد مكتوبا فيها ” فتحتها يا بن الكلب ؟؟ “
مدرس الجغرافيا / لماذا تصب عرقا وأنت ترسم الخريطة. التلميذ/ لأنني وصلت إلى خط الإستواء.
معلمة قالت لتلميذها ما هي الرياح؟ قاللها التلميذ الهواء المستعجل أستاذة
مفتش دخل على الصف فكان المدرس يريد أن ينام فلما رأى المفتش قال للطلاب: وهكذا كان ينام عمر.