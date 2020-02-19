نكت مضحكة جدا عن المدرسة الجزائرية

قالك وحد المرة زوج تلاميد جاو متاخرين للقسم سقساهم المعلمقالهم علاش تاخرتوا حا الاول قاله حلمت روحي مسافر بطيارةقاله المعلم جمع سقسا التاني وناتا علاه التاخيرقال التلميد كنت نودع فيه فالمطارسال احد الطلاب الاستاذ فقال له:هل يعاقب الانسان على ما لم يفعلهفقال الاستاذ :بالطبع لافرد التلميذ:اذن لم احل الواجبطفل سأل أستاذ : هل الزرافة تطير ؟ قال المعلم ومن الحمار الذي قال لك ذلك ؟ قال له أبي الجنرال , قال له المعلم : الزرافة أحيانا تطير عندما تحاولالمعلم: ما هما الكلمتان اللتان يستخمهما التلاميذ كثيراً ؟ الطالب: لا أعرف… المعلم: أحسنت يا ابنى.واحد المسألة انتاع رياضيات , فلاح يملك حقل طوله 50 متر وعرضه 20 متر , السؤال ماهو عمر الفلاح ؟ستاذ , كان يصحح في أوراق الإمتحان , لقى ورقة مكتوب فيها ” يا أستاذ أرجوك لا تفتح الورقة ” , فلم يفتح الورقة لكن الفضول قتله , فتردد هل يفتح أم لا وبعد ساعتين من التردد فتح الورقة فوجد مكتوبا فيها ” فتحتها يا بن الكلب ؟؟ “مدرس الجغرافيا / لماذا تصب عرقا وأنت ترسم الخريطة. التلميذ/ لأنني وصلت إلى خط الإستواء.معلمة قالت لتلميذها ما هي الرياح؟ قاللها التلميذ الهواء المستعجل أستاذةمفتش دخل على الصف فكان المدرس يريد أن ينام فلما رأى المفتش قال للطلاب: وهكذا كان ينام عمر.