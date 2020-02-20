الغناء والتنمية

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
273
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
الغناء والتنمية:
تترك الخمر طمعا في شربها في الجنة، و يعيش المتعففون على امل معانقة الكثير من الحور العين في سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ بقصور الجنة.فهل يمكن اعتبار معتة الحفلات الغنائية الساهرة، رغبة مؤجلة هي الاخرى مع مغنيين ومغنيات في الجنة.
مخ الهدرة: الشطيح والرديح حرية شخصية، لكن التنمية في اعتقادي أهم وأولى.
 
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