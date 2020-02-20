الغناء والتنمية :

تترك الخمر طمعا في شربها في الجنة، و يعيش المتعففون على امل معانقة الكثير من الحور العين في سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ بقصور الجنة .فهل يمكن اعتبار معتة الحفلات الغنائية الساهرة، رغبة مؤجلة هي الاخرى مع مغنيين ومغنيات في الجنة.

مخ الهدرة: الشطيح والرديح حرية شخصية، لكن التنمية في اعتقادي أهم وأولى .