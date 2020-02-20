مشاركتى في مسابقة محاولة ابداعية لطفلك

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2018
- المشاركات
- 3,352
- النقاط
- 2,491
- محل الإقامة
- من قلب الاحزان
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ....
اعزائي اللماويين منورين
استجابة لشروط مسابقة التى تكرم الاخ @الامين محمد
ساتشرف بالمشارك واياكم في ظل منافسة ممتعة وراقية
فيما يلي خطوات رسم االلوحة
وهاذي يا سادة يامرام
نهاية الخربة
هيااا
نتمنى تكونو استمتعتووو فالرحلة تاع المشاغب تاعنا
بالتوفيق للجميع
دمنم في رعاية الله وحفظه
اعزائي اللماويين منورين
استجابة لشروط مسابقة التى تكرم الاخ @الامين محمد
ساتشرف بالمشارك واياكم في ظل منافسة ممتعة وراقية
فيما يلي خطوات رسم االلوحة
وهاذي يا سادة يامرام
نهاية الخربة
هيااا
نتمنى تكونو استمتعتووو فالرحلة تاع المشاغب تاعنا
بالتوفيق للجميع
دمنم في رعاية الله وحفظه