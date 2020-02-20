مشاركتى في مسابقة محاولة ابداعية لطفلك

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,352
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم ....
اعزائي اللماويين منورين
استجابة لشروط مسابقة التى تكرم الاخ @الامين محمد
ساتشرف بالمشارك واياكم في ظل منافسة ممتعة وراقية

فيما يلي خطوات رسم االلوحة

Square_20022020_124700.jpgSquare_20022020_125238.jpg
Square_20022020_131329.jpg
Square_20022020_125136.jpg
Square_20022020_125043.jpg
وهاذي يا سادة يامرام
نهاية الخربة
🤓🤓🤓🤓
Square_20022020_124932.jpg
Square_20022020_125318.jpg


هيااا
نتمنى تكونو استمتعتووو فالرحلة تاع المشاغب تاعنا
بالتوفيق للجميع
دمنم في رعاية الله وحفظه
 
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