آيات الشفاء فى القرآن

آيات الشفاء

نقل ابن الحاج في كتابه"المدخل" عن الامام ابي القاسم القشيري رحمه الله، ان ولده مرض مرضا شديدا، قال: حتى أيست منه واشتد الامر علي.. فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، فشكوت له ما بولدي فقال لي:

أين انت من آيـــــــــات الشفاء؟؟

فأنتبهت،، ففكرت فيها، فإذا هي في ستة مواضع من كتاب الله تعالى وهي:

قال تعالى:

(( ويشف صدور قوم مؤمنين)) سورة التوبه

(( قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفآء لما في الصدور)) سورة يونس

(( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفآء للناس إن في ذلك لأية لقوم يتفكرون)) سورة النحــل

(( وننزل من القرءان ما هو شفآء ورحمة للمؤمنين ولايزيد الظالمين

إلا خسارا)) سورة الاسراء

(( وإذا مرضت فهو يشفين)) سورة الشعــراء

(( قل هو للذين ءامنوا هدى وشفــاء)) سورة فصــلت



قال:

فقرائها علية فكأنما نشط من عقــال.