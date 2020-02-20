من عجائب الغربان تميز بين الر جل والمرأة

ناصر dz
:: عضو بارز ::
أكد باحثون يابانيون أنهم اكتشفوا بأن الغراب يقدر على التمييز بين الرجل والمرأة.
وذكرت صحيفة "ذا مينيتشي" اليابانية أن الباحثين في جامعتي "طوكيو" و"اوتسومونيا" أجروا اختبارت أظهرت أن لدى الغربان القدرة على التمييز بين صور للنساء والرجال.
وعرض الباحثون على 4 غربان صوراً لبشر مغطى شعرهم، فاختار اثنان صور الرجال والآخران النساء، وقد قدمت للغربان الجبنة كمكافأة على ذلك، وبعدها أضيفت صور جديدة وتم خلطها جيداً، فتمكنت 3 من الغربان من اختيار الوجوه الصحيحة 20 مرة، فيما الآخر تمكن من الإجابة 70% بطريقة صحيحة.
وأشار الباحث شواي سوجيتا من جامعة "يوتسومونيا" إلى أنها المرة الأولى التي يعرف فيها بأن الغربان تميز بين وجوه النساء والرجال، مضيفاً أن استخدمنا هذه الصفة قد نتمكن من التفكير بطرق لإيقاف اقتراب الغربان منا.
وذكرت صحيفة "ذا مينيتشي" اليابانية أن الباحثين في جامعتي "طوكيو" و"اوتسومونيا" أجروا اختبارت أظهرت أن لدى الغربان القدرة على التمييز بين صور للنساء والرجال.
وعرض الباحثون على 4 غربان صوراً لبشر مغطى شعرهم، فاختار اثنان صور الرجال والآخران النساء، وقد قدمت للغربان الجبنة كمكافأة على ذلك، وبعدها أضيفت صور جديدة وتم خلطها جيداً، فتمكنت 3 من الغربان من اختيار الوجوه الصحيحة 20 مرة، فيما الآخر تمكن من الإجابة 70% بطريقة صحيحة.
وأشار الباحث شواي سوجيتا من جامعة "يوتسومونيا" إلى أنها المرة الأولى التي يعرف فيها بأن الغربان تميز بين وجوه النساء والرجال، مضيفاً أن استخدمنا هذه الصفة قد نتمكن من التفكير بطرق لإيقاف اقتراب الغربان منا.