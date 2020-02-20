السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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قصّة نجاح



هذا الشاب جزائري من مدينة ڤالمة، دكتور في الطب درس وتخرج من جامعة صينية

ثم عاد للجزائر وأراد فتح عيادته، لكن حال دون ذلك عدم منحه شهادة المعادلة

من وزارة الجامعات والبحث العلمي.

عاد إلى الصين وعمّق دراسته في الطب الصيني، ثم انتقل إلى ماليزيا أين تمكّن من الحصول على

كل التراخيص اللازمة لفتح عيادته والسجل التجاري في مدّة يومين.

وهو الآن يمارس مهنته في التطبيب بمحل اكتراه بالطابق السادس من برجايا تايمز سكوار

(Berjaya times square) بمدينة كوالالمبور.

