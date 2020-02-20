هل عادت الجزائر للساحة الدولية ؟؟؟

المتتبع لنشاط الديبلوماسية الجزائرية بعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية

يلاحظ بلا شك ذلك الحضور القوي للجزائر

في المحافل الدولية

عودة الجزائر للساحة السياسية العالمية كانت عبر بوابة ليبيا

ثم تهاطل الدعاوي الرئاسية الموجة للسيد رئيس الجمهورية كم اجل

زيارة كل من تركيا و السعودية و تونس و ......

اللافت للانتباه هو عودة الموقف الجزائري القديم من حل النزاعات الدولية

و الوقوف على الحياد الايجابي امام القضايا المعقدة

..... نبارك هذا التوجه الجديد للبلاد

ونتمنى ان يكون له النفع الاكثر على الجزائريين

اقتصاديا و عسكريا و سياسيا

.... طيب الله اوقاتكم