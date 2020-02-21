•|| دعـاء الـغائـب للـغائـب ||• •|| دعـاء الـغائـب للـغائـب ||•

قـال شيخ الإسـلام ابن تيمية رَحِمَـﮧُ اللّه:

أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب

❪ ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثله



|[ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (٢٠٦) ]|

*« ودعاء الغائب للغائب، أعظم إجابة من دعاء الحاضر، لأنه أكمل إخلاصاً وأبعد عن الشرك، فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه، إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفي الحديث : ❪❪❫❫.*➢ وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ❪❫❫ »