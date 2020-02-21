جالس كتاب الله جل في علاه ففيه سعادة الدنيا والآخرة جالس كتاب الله جل في علاه ففيه سعادة الدنيا والآخرة

قال أحد السلف: قال أحد السلف:

"كلما زاد حزبي -أي: الورد اليومي- من القرآن زادت البركة في وقتي، ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي عشرة أجزاء"

وقال عبد الملك بن عمير: وقال عبد الملك بن عمير:

"كان يُقال إن أبقى -أو أنقى- الناس عقولًا قُـرَّاء القرآن"

وقال القرطبي: وقال القرطبي:

"من قرأ القرآن مـُتِّـعَ بعقله وإن بلغ مائة"