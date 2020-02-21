Ma$Ter
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طاقم المراقبين
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جالس كتاب الله جل في علاه ففيه سعادة الدنيا والآخرة
قال أحد السلف:
"كلما زاد حزبي -أي: الورد اليومي- من القرآن زادت البركة في وقتي، ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي عشرة أجزاء"
وقال عبد الملك بن عمير:
"كان يُقال إن أبقى -أو أنقى- الناس عقولًا قُـرَّاء القرآن"
وقال القرطبي:
"من قرأ القرآن مـُتِّـعَ بعقله وإن بلغ مائة"
قال شيخ الإسلام:
"ما رأيت شيئا يغذِّي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى"
قال ابن القَيم رحمه الله تَعَالى :
"ليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن"
البَدائع في عُلوم القُرآن (٤١٣)
قال أحد السلف:
"كلما زاد حزبي -أي: الورد اليومي- من القرآن زادت البركة في وقتي، ولا زلت أزيد حتى بلغ حزبي عشرة أجزاء"
وقال عبد الملك بن عمير:
"كان يُقال إن أبقى -أو أنقى- الناس عقولًا قُـرَّاء القرآن"
وقال القرطبي:
"من قرأ القرآن مـُتِّـعَ بعقله وإن بلغ مائة"
قال شيخ الإسلام:
"ما رأيت شيئا يغذِّي العقل والروح ويحفظ الجسم ويضمن السعادة أكثر من إدامة النظر في كتاب الله تعالى"
قال ابن القَيم رحمه الله تَعَالى :
"ليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن"
البَدائع في عُلوم القُرآن (٤١٣)