تجربتى مع منتوج EVER BEAUTY



منورين



اليوم حبيت نشارككم منتوج متوفر بقوة وقام بفرض نفسه عليها وتغلب على افضل الماركات الاخرى

من حيث الجودة والسعر المناسب ان صح القول



وهو منتوج لماويين اهلا وسهلا بكممنوريناليوم حبيت نشارككم منتوج متوفر بقوة وقام بفرض نفسه عليها وتغلب على افضل الماركات الاخرىمن حيث الجودة والسعر المناسب ان صح القولوهو منتوج

EVER BEAUTY

احمر الشفاه اللامع

والذي يثبت على الشفاه لوقت اطول مقارنة لانواع اخرى

واللمعان الذي لايزول بسهولة



وهذا كلوو في سعر لا يتجاوز

خمسة وستون الف دينار جزائري