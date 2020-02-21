تجربتى مع منتوج EVER BEAUTY

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:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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لماويين اهلا وسهلا بكم
منورين
اليوم حبيت نشارككم منتوج متوفر بقوة وقام بفرض نفسه عليها وتغلب على افضل الماركات الاخرى
من حيث الجودة والسعر المناسب ان صح القول
وهو منتوج
EVER BEAUTY
احمر الشفاه اللامع
والذي يثبت على الشفاه لوقت اطول مقارنة لانواع اخرى
واللمعان الذي لايزول بسهولة
وهذا كلوو في سعر لا يتجاوز
خمسة وستون الف دينار جزائري
وناهيك عن الكم الهائل من الالوان
المتوفرة في الاسواق والمتاجر وبوفرة
بعض الالوان شوى هههههه منقرضة مى متوفرة
الصور :
عزيزاتى
نتمنى انان اكون قد افدتكم ولو بالقليل
دمتم في رعاية الله وحفظه