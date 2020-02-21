تجربتى مع منتوج EVER BEAUTY

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::نجمة اللمة
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,368
النقاط
2,491
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى

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لماويين اهلا وسهلا بكم
منورين
😊😊😊😊
اليوم حبيت نشارككم منتوج متوفر بقوة وقام بفرض نفسه عليها وتغلب على افضل الماركات الاخرى
من حيث الجودة والسعر المناسب ان صح القول

وهو منتوج
EVER BEAUTY

احمر الشفاه اللامع
والذي يثبت على الشفاه لوقت اطول مقارنة لانواع اخرى
واللمعان الذي لايزول بسهولة

وهذا كلوو في سعر لا يتجاوز
خمسة وستون الف دينار جزائري



وناهيك عن الكم الهائل من الالوان
المتوفرة في الاسواق والمتاجر وبوفرة
بعض الالوان شوى هههههه منقرضة مى متوفرة

الصور :

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عزيزاتى
نتمنى انان اكون قد افدتكم ولو بالقليل
دمتم في رعاية الله وحفظه
 
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