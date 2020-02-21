لكل من يفهم العلوم الطبيعية help me ~∆~

السلام عليكم
احبابي علابالي راني قليلة الحضور هذه الايام او علابالكم هذه هي حالة التلميذ الجزائري متصيبش الوقت حتى باه تحك راسك
سورتو مع اشباه الاساتذة هادو حاشا البعض كل الدرس علينا حنا رانا نروحو لليسي غير باه نضيعو الوقت برك
وكلشي علينا رانا نتعبو بزاااف الويكاند قاع يفوت غير دروس خصوصية
ولي معندوش دراهم سما ميقراش °×° الا اذا ضحى بكل شيء حتى النوم
المهم مانيش جايا باه نهضر على هاد السوجو ونخليه لوقت اخر
مي حبيت نطلب منكم معروف بلييييز لي يفهم العلوم الطبيعية نتاع شعبة العلوم تجريبية 2 ثانوي يساعدني
في حل هاد الموضوع حبيت نتأكد من الاجوبة برك
والله ملقيت اللي يساعدني راني محتاجة الحل نهار الاحد اللي يقدر يساعدني ربي يعيشكم
هاهو الموضوع
وهادي الصفحة الثانية
ربي يعيشكم عاونوني
احبابي علابالي راني قليلة الحضور هذه الايام او علابالكم هذه هي حالة التلميذ الجزائري متصيبش الوقت حتى باه تحك راسك
سورتو مع اشباه الاساتذة هادو حاشا البعض كل الدرس علينا حنا رانا نروحو لليسي غير باه نضيعو الوقت برك
وكلشي علينا رانا نتعبو بزاااف الويكاند قاع يفوت غير دروس خصوصية
ولي معندوش دراهم سما ميقراش °×° الا اذا ضحى بكل شيء حتى النوم
المهم مانيش جايا باه نهضر على هاد السوجو ونخليه لوقت اخر
مي حبيت نطلب منكم معروف بلييييز لي يفهم العلوم الطبيعية نتاع شعبة العلوم تجريبية 2 ثانوي يساعدني
في حل هاد الموضوع حبيت نتأكد من الاجوبة برك
والله ملقيت اللي يساعدني راني محتاجة الحل نهار الاحد اللي يقدر يساعدني ربي يعيشكم
هاهو الموضوع
وهادي الصفحة الثانية
ربي يعيشكم عاونوني