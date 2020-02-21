لكل من يفهم العلوم الطبيعية help me ~∆~

soso ana

soso ana

:: نجمة اللمة ::
إنضم
3 أكتوبر 2018
المشاركات
345
النقاط
141
محل الإقامة
هنا
الجنس
أنثى
السلام عليكم
احبابي علابالي راني قليلة الحضور هذه الايام او علابالكم هذه هي حالة التلميذ الجزائري متصيبش الوقت حتى باه تحك راسك
سورتو مع اشباه الاساتذة هادو حاشا البعض كل الدرس علينا حنا رانا نروحو لليسي غير باه نضيعو الوقت برك
وكلشي علينا رانا نتعبو بزاااف الويكاند قاع يفوت غير دروس خصوصية
ولي معندوش دراهم سما ميقراش °×° الا اذا ضحى بكل شيء حتى النوم
المهم مانيش جايا باه نهضر على هاد السوجو ونخليه لوقت اخر
مي حبيت نطلب منكم معروف بلييييز لي يفهم العلوم الطبيعية نتاع شعبة العلوم تجريبية 2 ثانوي يساعدني
في حل هاد الموضوع حبيت نتأكد من الاجوبة برك
والله ملقيت اللي يساعدني راني محتاجة الحل نهار الاحد اللي يقدر يساعدني ربي يعيشكم

هاهو الموضوع
IMG_20200222_203953.jpg

وهادي الصفحة الثانية
IMG_20200222_204056.jpg
ربي يعيشكم عاونوني😭😢
 
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