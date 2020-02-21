قصة عظيمة تعلمك الثقة بالله...

Ma$Ter

Ma$Ter

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
15,515
النقاط
1,471
محل الإقامة
تبسة 12
الجنس
ذكر
🔴 قصة عظيمة تعلمك الثقة بالله...

• روى الذهبي في -سير أعلام النبلاء-
أن حاتم الأصم وهو من كبار الصالحين، حنّ قلبه للحج في سنة من السنوات ولا يمتلك نفقة الحج ، ولايجوز سفره بل لايجب الحج دون أن يضع نفقة الأبناء دون أن يرضوا.
- فلما أقبل الموعد رأته ابنته حزينا باكيا وكان في البنت صلاح..
فقالت له: ما يبكيك ياأبتاه؟
قال: الحج أقبل.
قالت: ومالك لاتحج؟
فقال: النفقة.
قالت: يرزقك الله.
قال: ونفقتكم؟
قالت: يرزقنا الله.
قال: لكن الأمر إلى أمك.
ذهبت البنت لتذكر أمها..
وفي النهاية قالت له الأم والأبناء:اذهب إلى الحج وسيرزقنا الله.
فترك لهم نفقة 3 أيام،وذهب هو إلى الحج وليس معه مايكفيه من المال،فكان يمشي خلف القافلة ،
وفي أول الطريق لسعت عقرب رئيس القافلة، فسألوا من يقرأ عليه ويداويه،فوجدوا حاتم، فقرأ عليه فعافاه الله من ساعته.
فقال رئيس القافلة:نفقة الذهاب والإياب عليّ.
فقال:اللهم هذا تدبيرك لي فأرني تدبيرك لأهل بيتي.
مرت الأيام الثلاثة،وانتهت النفقة عند الأبناء،وبدأ الجوع يقرص عليهم،فبدؤوا بلوم البنت،والبنت تضحك!
فقالوا:مايضحكك والجوع يوشك أن يقضي علينا؟!
فقالت:أبونا هذا رزاق أم آكل رزق؟
فقالوا:آكل رزق؛وإنما الرزاق هو الله.
فقالت:ذهب آكل الرزق وبقي الرزاق،،
وهي تكلمهم وإذا بالباب يقرع،
فقالوا:من بالباب؟
فقال الطارق:إن أمير المؤمنين يستسقيكم.
فملأت القربة بالماء،وشرب الخليفة فوجد حلاوة بالماء لم يعهدها!
فقال:من أين أتيتم بالماء؟
قالوا:من بيت حاتم.
فقال:نادوه لأجازيه
فقالوا:هو في الحج.
فخلع أمير المؤمنين منطقه-وهي حزام من القماش الفاخر المرصع بالجواهر- ، وقال:هذه لهم.
ثم قال:من كان له عليّ يد -بمعنى«من يحبني»-
فخلع كل الوزراء والتجار منطقهم لهم ،
فتكومت المناطق فاشتراها أحد التجار بمال ملأ البيت ذهباً يكفيهم حتى الموت، وأعاد المناطق إليهم .
فاشتروا الطعام وهم يضحكون فبكت البنت!
فقالت لها الأم:أمرك عجيب يا ابنتي؛كنا نبكي من الجوع وأنت تضحكين، أما وقد فرج الله علينا فمالك تبكين؟!
قالت البنت:هذا المخلوق الذي لايملك لنفسه ضرا ولا نفعا «الخليفة» نظر إلينا نظرة عطف أغنتنا إلى الموت،فكيف بمالك الملك!! .
📚سير أعلام النبلاء -(11/487).
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,637
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
سبحااان الله سبحااان الله
في احد ايام رمضان للسنوات الفائتة
لم يكن في بيت اكل و لا طحين و لا خضر
خرجت من البيت قاصدا المسجد لصلاة الظهر
و عند وصولي الى باب المنزل للخروج نادتني زوجتي
و قالت شوي لحم و الله اشتهيه كحال كل صائم
فقلت لها والله لا اعدك خليها على الله
و في طريقي تفقدت الوقت فلقيته يتسع لجولة خفيفة قبل ولوج المسجد
فوالله سلكت طريقا ربما اول مرة امشي معه
و بينما انا امشي اضرب اخماسا بأسداس
اذ اسمع مناد يذكر اسمي صارخا من مكان بعيد
يااامييين يااامييين انتظر
فوقفت انتظره حتى وصل الي
وبعد التحية و السلام
قال لي علي دين لك و كان ديني عليه شيء زهيد
ربما اقل من 50 الف سنتيم يعني شيء لا يذكر
فضحكت وقلت له لا دين لي عندك انا مسامحك
لكنه اقسم ان اقول له كم و اقسم علي ان آخذه
فقلت له هات شيء ما جادة به يمينك او ما تقدر عليه
ففتح حقيبته و اخرج منها 4 ألاف دينار اي 400 ألف
فتعجت و قلت له لا هذا ليس حقي فأنا ديني أقل بكثيير
فضحك و سألني هل انت تعمل و كم عندك من اولاد فأجبته حسب سؤاله
فكر للحظات و قال لي سبحان الله رزق قسمه الله لك
و اخرج الحقيبة مرة اخرى و اعطاني مبلغ ما يقارب 3 ملايين سنتيم
و قال هته زكاة مالي قد ساقها الله لك و لم تكن انت ضمن الخطة
لكني احسست انه المكان الافضل لها

فسبحان الله خرجت من بيتي بلا فطور و رجعت بمصروف كامل لشهر كامل
مع ملابس لأبنتي و زوجتي

فسبحان الله الذي يقول ـ نحن نرزقك ـ
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top