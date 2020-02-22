ماغيكاي تشان
:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي واخواتي الكرام احتاج مساعدتكم في البحث عن معلومات
لمذكرة التخرج بعنوان :
ادارة اموال القاصر في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري
وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي واخواتي الكرام احتاج مساعدتكم في البحث عن معلومات
لمذكرة التخرج بعنوان :
ادارة اموال القاصر في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري
وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم