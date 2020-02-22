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ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
12,587
النقاط
2,256
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوتي واخواتي الكرام احتاج مساعدتكم في البحث عن معلومات
لمذكرة التخرج بعنوان :
ادارة اموال القاصر في الفقه الاسلامي والتشريع الجزائري

وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم
 
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