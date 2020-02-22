بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والسبب " إبتسامة مع كأس شاي"





مدرس يقول:

وأنا في غرفة المدرسين صببت كأس شاي لأشربه، فضرب الجرس..

مدير المدرسة شديد جدا،

يحب أن يتوجه المدرسون للصف عند قرع الجرس

فورا..

والشاي حار جدا..



فرأيت فراشًا ( فلبينيا)

ابتسمت في وجهه وأعطيته الكأس،

بغرض التخلص من الكوب والتوجه للحصه



في اليوم التالي جاءني الفراش وقال لي إنه متفاجئ، فلأول مرة يرى ابتسامة مدرس في وجهه

(بل ويعطيه كأس من الشاي)

-كأنه في شيء خطأ -



قلت وأنا محرج:

أردت أن أكرمك ونحن مسلمون وهذا من خلقنا..



قال: بقي لي هنا عامين

لم يكلمني أحد منكم بكلمة،

ولم يُعبرني بإبتسامة .



ثم قال إنه يحمل شهادة الماجستير في العلوم،

وأن شدة الفقر والحاجة جعلته يقبل بهذه الوظيفة.



لم أصدقه، وأردت أن أختبره، فدعيته للبيت،

كانت.. ابنتي في الصف الحادي عشر، عندها سؤال في العلوم

ثم أطلعه على موسوعة العلوم باللغة الإنكليزية

فأجاب بطلاقة ما بعدها طلاقة، تأكدت حينها من صحة كلامه.



كان يزورني كل جمعة

ثم أعلن إسلامه



ثم أقنع أكثر من عشرين من أصدقائه بالإسلام

والسبب " إبتسامة مع كأس شاي"



قَالَ صَلَّ اللَّه عَلَيْهِ واله وسلم:

" لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا,

وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ"

منقول للافادة باذن الله

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم