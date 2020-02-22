حجم الانكسار والتردي :

المرض هو صرخة من الجسد ينبهنا الى ضرورة التوجه الى الطبيب؛ واكتشاف سلوك سيئ عند احد الابناء؛ هو بمثابة صرخة من الأسرة ووخز للاولياء لزيادة الرعاية والاهتمام. واكتشاف حجم جُرم و فساد السلطة هو منعرج ومحطة لبناء وعي مجتمعي وتشكيل منظومة قيم جديدة بعيدة عن كل اشكال التزلف والجهل والكسل والعصبية .

مخ الهدرة: يجب ان تكون الاستفاقة بحجم الانكسار والتردي .