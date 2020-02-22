حجم الانكسار والتردي

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
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ذكر
حجم الانكسار والتردي :
المرض هو صرخة من الجسد ينبهنا الى ضرورة التوجه الى الطبيب؛ واكتشاف سلوك سيئ عند احد الابناء؛ هو بمثابة صرخة من الأسرة ووخز للاولياء لزيادة الرعاية والاهتمام. واكتشاف حجم جُرم و فساد السلطة هو منعرج ومحطة لبناء وعي مجتمعي وتشكيل منظومة قيم جديدة بعيدة عن كل اشكال التزلف والجهل والكسل والعصبية.
مخ الهدرة: يجب ان تكون الاستفاقة بحجم الانكسار والتردي.
 
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