سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 278
- النقاط
- 13
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
حجم الانكسار والتردي :
المرض هو صرخة من الجسد ينبهنا الى ضرورة التوجه الى الطبيب؛ واكتشاف سلوك سيئ عند احد الابناء؛ هو بمثابة صرخة من الأسرة ووخز للاولياء لزيادة الرعاية والاهتمام. واكتشاف حجم جُرم و فساد السلطة هو منعرج ومحطة لبناء وعي مجتمعي وتشكيل منظومة قيم جديدة بعيدة عن كل اشكال التزلف والجهل والكسل والعصبية.
مخ الهدرة: يجب ان تكون الاستفاقة بحجم الانكسار والتردي.
المرض هو صرخة من الجسد ينبهنا الى ضرورة التوجه الى الطبيب؛ واكتشاف سلوك سيئ عند احد الابناء؛ هو بمثابة صرخة من الأسرة ووخز للاولياء لزيادة الرعاية والاهتمام. واكتشاف حجم جُرم و فساد السلطة هو منعرج ومحطة لبناء وعي مجتمعي وتشكيل منظومة قيم جديدة بعيدة عن كل اشكال التزلف والجهل والكسل والعصبية.
مخ الهدرة: يجب ان تكون الاستفاقة بحجم الانكسار والتردي.