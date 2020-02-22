بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقرأها على مهل

قال الراوي:جاءنا رجل مهموم وقد أنهكته الغموم، فهو من الحزن مكظوم فقال :أيها الناس حل بنا البأس وذهب منا السرور والإيناس ،وتفرد بنا الشيطان فأسقمنا حميم الأحزان فهل منكم رجل رشيد، رأيه سديد يصرف عنا هذا العذاب الشديد، فقام منا شيخ ينوب عنا وهو أكبر سنا فقال:أيها الرجل الغريب شأنك عجيب تشكو الهم والوصب والغم والنصب وأراك لم يبقى منك إلا العصب أما تدعو الرحمن أما تقرأ القرآن فإنه يذهب الأحزان ويطرد الوحشة عن الإنسان، ثم إعلم أفهم لتسعد وتسلم ، ان من أعظم الأمور في جلب السرور الرضا بالمقدور واجتناب المحذور فلاتأسف على مافات فقد مات ولو أنه كنوز من الذهب والجنيهات، واترك المستقبل حتى يقبل ولا تحمل همه وتنقل، ولاتهتم بكلام الحساد فلا يحسد إلا من ساد وحظي بالإسعاد، وعليك بالأذكار فهي تحفظ الأعمار وتدفع الاشرار وهي أنس الأبرار وبهجة الأخيار ،وعليك بالقناعة فإنها اربح البضاعة واملأ قلبك بالصدق واشغل نفسك بالحق وإلا شغلتك بالباطل واصبحت كالعاطل وفكر في نعم الله عليك وكيف ساقها إليك، من صحة وبدن وأمن في وطن وراحة في سكن ومواهب وفطن ،مع ماصرف من المحن وسلم من الفتن واسأل نفسك في النعم التي بين يديك.