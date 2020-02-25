صور " قرية أفريقية تقليدية بسيطة وجميلة"

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,180
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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تمكّن طاقم متكوّن من فوتوغرافيان من الدخول إلى قرية أفريقية تقليدية حيث كل بيت عمل فني
وهي قرية أفريقية في بوركينا فاسو ، على قاعدة تل ، وتطلّ على سافانا. تمّ تأسيس
البلدة التي تبلغ مساحتها 1.2 هكتار لأول مرة في القرن الخامس عشر ، وهي موطن لشعب كاسينا ، ورئيسهم
والمحكمة الملكية يشكّلون معًا واحدة من أقدم المجموعات العرقية في بوركينا فاسو ، وكانا الفوتوغرافيان ريتا ويليرت ومدون السفر
أولغا ستافراكيس محظوظين بما فيه الكفاية ليكونا من بين عدد قليل من الأشخاص الذين سمح لهم بزيارة الموقع المعزول على الإطلاق.

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في أمان الله
 
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