الرضاعة الطبيعية..هام لكل النساء ~متزوجات و عازبات~

لماذا اخترت الموضوع؟ لأن نسبة الأمهات المرضعات في بلادنا راهي غي رايحة و تنقص.. مانيش عارفا لقلة الوعي ولا اللامبالاة و لا على خاطر اهل الإختصاص أساسا ولاو ينصحوا بالحليب الاصطناعي 'إلا من رحم ربي'
مثلا انا نهار ولدت كانت ولادتي قيصرية و اخترت انو ولدي يبات معايا .. منين ما كنتش نقدر نوض باش نرضعو كانو الممرضات يدوه يعطوه حليب اصطناعي و غي يجيبوهلي "يرده حشاكم" الصباح كي جا طبيب الأطفال قالي رضعي صدرك مغرف من عندك تكفيه.. هنا بديت نحوس و نفهم في فوائد الرضاعة الطبيعية و كيفيتها ...الخ والحمد الله ولدي لحد الآن يرضع طبيعي بتوفيق من الله ثم بعض الصفحات و المجموعات لي كانو يشجعوا و يوعوا و يعطونا المعلومات اللازمة رغم الضغوطات و الكلام تع الناس"ديري البيبرو و تهناي " الا أنو كنت قوية بفضل الله ومازلت مستمرة
الرضاعة الطبيعية ارتبطت بالتعب والألم في مجتمعنا العربي وذلك بسبب قلة المعلومات التثقيفية حول الرضاعة الطبيعية للأسف..
في حال معرفتك بكافة المعلومات الصحيحة سيكون وقت الرضاعة هو أسعد وقت لكِ ولطفلك (وعن تجربة)
إذاً الخطوة الأولى لضمان استمرار الأم في الرضاعة الطبيعية لطفلها هي أن تشعر بالراحة أثناء الرضاعة الطبيعية..
راحة الأم والطفل هي الأساس
أعاني من الحلمة الغائرة لذلك لم أُرضع الرضاعة سببت لي تشققات وآلام كبيرة لذلك توقفت عن الرضاعةحلمة الثدي صغيرة جداً لم يستطع طفلي مسكها
في الحقيقة الرضاعة الطبيعية الصحيحة ليست من حلمة الثدي
راحتك وراحة طفلك أثناء الرضاعة تعتمد على ((طريقة مسك الطفل للثدي ))) ما يسمى بـ (Latch on)
خلف لثة الطفل يوجد نتوء صلب ثم الحنك الصلب (انظري إلى الصورة رقم 1)
في حال مسك الطفل الثدي بطريقة خاطئة ستتوضع حلمة الثدي تحت الحنك الصلب ما يسبب ضغط شديد عليها وبالتالي ألم شديد للأم (الصورة 2)
خلف الحنك الصلب يوجد الحنك الطري أو مايسمى منطقة الراحة ((ضعي لسانك على منطقة الراحة الطرية لتتعرفي على مكانها ثم انظري الصورة 3))عند الإرضاع بشكل صحيح، وذلك بإدخال الهالة الدائرية في فم الطفل، عندها تتوضع حلمة الثدي تحت منطقة الراحة الطرية وتكون الرضاعة ممتعة ومريحة
كوني هادئة وصبورة لا تلجأي للحلمة الصناعية أو الحلول السهلة وتأكدي دائماً أن طفلك يعرف ما عليه فعله، ما عليكِ فقط هو المساعدة البسيطة بإدخال الهالة بدل الحلمة في فمه
وضعية ملامسة الجسد هي الحل الأمثل لتهدئتك وتهدئة طفلك قبل الرضاعة..
تذكري دائماً (tommy to mammy) أي معدة الطفل باتجاه الأم ( وضعية الرضاعة الطبيعية الصحيحة
#نعم للرضاعة الطبيعية
دائما اذكركم بمحاسن الحليب الطبيعي رزق الرضيع
اليوم اخترت ان اضع نصب عينيكم مضار الصناعي او السم بالاحرى لا اتكلم عن ام متوفاة وتركت وليدها لا اتكلم عن ام مريضة مرض يمنعها منعا باتا من الرضاعة ولا اتكلم عن ام او رضيع مرضهم ادخلهم المستشفى وابتعدو عن بعض رغم أن هذه الاخيرة رايح يكون الصناعي حل مؤقت فقط
كثر الكلام عن الصناعي وكثرت الماركات وفي الاخير مصدرو واحد الحيوان ربنا خلق لكن حيوان حليبو الخاص به فمثلا حليب البقر مكوناتو تفيد جسم العجل حليب الانسان يفيد رضيعه حسب احتياجات جسمو حليب الماعز الي الكثير ينصح به ظنا انو مثل حليب الام وهاذا خطا لانو يحتوي علي الكثير من الاملاح اللتي لايحتاجها جسم الرضيع الانسان بل يحتاجها جسم رضيع الماعز حليب الكلبة مكوناتو حسب احتياجات الجرو هاذي قاعدة كيما تنوع غذائي عند هذه الحيوانات حسب احتياجات جسمها فحليبها كذلك
الكثير من الامهات اصبح لا يهمها مصدر غذاء طفلها المهم تسكت بكاءه تملا معدته لدرجت انهن اصبحن يعطين حليب كامل الدسم ك لحظة وحاملين شعار الله غالب ضروف ولا حبيت وليدي يسمان
عن اي ضروف تتكلمين
مضار الحليب الصناعي على الام والرضيع
المضار للرضيع
حرمان الطفل من حليب الام واعتماده بشكل كامل او جزئي على الحليب الصناعي يعرضه لما يلي:
١-زيادة نسبة الوفاة عند الاطفال
هناك تقرير امريكي يفيد أن الرضاعة الصناعية تزيد من معدل الوفيات في الاطفال الرضع وذلك ممكن تفسيره عن طريق انخفاض مناعة الاطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الصناعية.اضافة الا انو يدخل الرضيع في نوم عميق كل الامهات يتمنون هاذا ان يضل رضيعها نائم ولا تعرف انو خطر عليه احتمال يدخل غيبوية ويتوفى حليب صناعي صعب الهضم يبقا مدة طويلة في المعدة تبقا تهضم ولا تطلب اكل لكن جسمو يطلب طاقة ومغذيات كل وقت فتنزل نسبة السكري ويدخل غيبوبة وللاسف يتوفى
٢-نقص المغذيات الأساسية
الاحماض الدهنية الاوميجا 3 لازمة لبناء خلايا المخ والأحماض الامينية لازمة لبناء الجهاز العصبي، الكالسيوم والحديد، كل هذا يأتي بنسب متوازنة في لبن الام ليس فقط التركيزات ولكن بنسب مناسبة ليتم امتصاص الحد الاقصى منها من معدة الطفل. على عكس الالبان الصناعية والتي مهما حاولت الشركات المصنعة لها ان تحاكي لبن الأم الا ان امتصاص تلك العناصر لن يكون ابدا بنفس التركيزات ولا يعطي نفس النتيجة للطفل.فالشائع ان حليب الام يفتقر للحديد كلنا نعلم ان جسم رضيع يخزن الحديد عندما يكون.جنين لكن حليب الام يحتوي علي كمية جد جد جد قليلة من الحديذ لكن تمتص كلها والحليب الصناعي يحتوي علي كميات كبييييرة من الحديد يمتص اقل من نصفها.
لاذكركم
كلنا نعرف انو الحديد والكالسيوم لا يصح تناولهم في نفس الوقت لهاذا من حكمة الله انو جعل الحديد يخزنه جسم الرضيع وياخد احتياجاته منه والكالسيوم ياتيه من حليب الام فلا يعطيان في نفس الوقت عكس الصناعي
٣-نقص المناعة
لبن الأم يمد الطفل بانتظام بالأجسام المناعية التي تساعد على بناء جهاز المناعة لديه، وتحميه من الإصابة بالعدوى على عكس الالبان الصناعية التي لا تحتوي على الاجسام المناعية ولا تساهم فى حماية الطفل او بناء جهاز المناعة لديه. بل وتدمر ٧٠٪ من الخلايا المناعية الموجودة في الجهاز الهضمي للرضيع
٤-نقص الانزيمات والهرمونات
لبن الأم يحتوي على أكثر من خمسين نوع من الانزيمات والهرمونات اللازمة لنمو الطفل والمحافظة على صحته، على عكس الالبان الصناعية التي لا تحتوي على الانزيمات ولا الهرمونات. وحتى مايتم اضافته لها يكون سريع التكسر ويسبب تخمر الحليب ويزيد الغازات ولا يعطي الفائدة المرجوة
٥-مرض السكر
اللبن الصناعي هو لبن من الابقار أو الماعز ويمر بعدة مراحل منها التجفيف على درجات حرارة عالية وهذا قد يتسبب فى تخليق نوع من السموم مرتبط بمرض السكر، وقد ثبت وجوده علاقة وثيقة بين الاصابة بمرض السكر والرضاعة الصناعية
٦-الاصابة بالسرطان وأمراض القلب والمناعةاخري
اللبن الصناعي يحتوي على المعادن الثقيلة التي لا تناسب معدة الطفل. بجانب ان هناك دراسات اثبتت انه يحدث تسرب لمواد ومعادن ثقيلة من العبوة الى المسحوق وترتبط هذه المواد بظهور السرطان للأطفال وخلصة اللوكيميا والتهابات المعدة والامعاء وأمراض القلب والسكر من النوعين الاول والثاني وأمراض المناعة الذاتية.
٧-صعب الاستخدام
لبن الأم سهل الاستخدام فى وقت ما عليك إلا وضع الطفل والبدء في الرضاعة، على عكس اللبن الصناعي الذي يحتاج الى التسوق لشرائه ثم شراء زجاجات ثم خلط البودرة بالماء مع تعقيم الزجاجات وتسخين الماء واختبار درجة حرارته. ولايحفظ اكثر من ساعتان بينما يمكن حفظ حليب الام بعد سحبه ٦-٨ ساعات بدرجة حرارة الغرفة و ١-٤ ايام بالثلاجة و ٦-١٢ شهر بالفريزر
تتراوح المدة حسب درجة الحرارة
٨- الحساسية بأنواعها
يسبب استخدام الحليب الصناعي كل انواع التحسس نتيجة اضراره بجهاز المناعة ويعجل بظهور الحساسية الوراثية
سواء في الجلد ( اكزيما) او في الصدر ( الربو) او في العين او الانف او الامعاء
٩- امراض الكلى
البروتين الحيواني الموجود بالحليب الصناعي يلحق بالوحدات الكلوية ( نفرون) ضرر بالغ يؤثر على عمل الكلى مستقبلا ويعرض الطفل للاصابة بقصور وظائف الكلى وربما الفشل الكلوي
١٠- السمنة
الحليب الصناعي بما يحتويه من سعرات عالية وبما يسببه من خلل للجهاز المناعي وتاثيره على هملية الأيض في الجسم يؤثر بشكل اساسي على عملية الحرق ويعرض الرضيع للسمنة التي لاتحمد عواقبها وتاثيرها على جميع الجسم
١١- خسائر مادية وبيئية
لاتخفى التكلفة المرتفعة لاستخدام الحليب الصناعي وتوابعه من زجاجات وحلمات صناعية يمكن وضعها فيما يعود على الطفل بالنفع فضلا عن ان الرضاعة الصناعية عدوة للبيئة بماتخلفه من نفايات
١٢- نوم اطول وبدن أضعف
الطفل الذي يرضع صناعي ينام ساعات اطول بسبب ان الحليب صعب الهضم يدوم فترة اطول في المعدة
هذا يعني نوم اطول وليس افضل
حيث ان النوم للرضع هو وقت نمو خلايا الدماغ وهي بحاجة للسكر والدهون والتي سترتفع نسبتها في الدم فورا بعد الرضاعة الطبيعية لسهولة هضم حليب الام ويستهلك الطفل كامل الكمية لتغذية دماغه ويجوع من جديد
بينما الطفل الذي يرضع صناعي يستغرق الهضم وقت اطول فلا يشعر بالجوع ولا تتوفر كميات مواد غذائية كافية لنمو دماغه وتطور ذكاؤه
اذا نعترف الطفل الذي يرضع الحليب الصناعي ينام خلال الشهور الثلاث الى ستة الاولى من العمر فترات اطول تريح الام لكنها لا تفيد نمو دماغه وهذا يفسر لماذا الطفل الذي يرضع طبيعي يسجل مستوى ذكاء اعلى من ذاك الذي يرضع صناعي
١٣- التهابات متكررة وتسوس الاسنان
الرضاعة الصناعية مقترنة مع كافة انواع الالتهابات من التهاب الاذن والنزلات المعوية والانفلونزا والالتهاب الرئوي والتسوس
وللحديث عن جميع الدراسات في مضار الحليب الصناعي على صحة الطفل ونفسيته لاستغرقنا ساعات وملأنا كتبا
وللاختصار الحليب الصناعي ماهو الا سم تحضره الام لطفلها بحثا عن الحلول الاسهل
اما عن مضار عدم الرضاعة الطبيعية على الام فساحصرها في نقاط مختصرة:
١- هشاشة العظام تزيد لان الهرمونات المدرة للحليب تساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل اكبر وتثبيته في العظام
٢- سرطان الثدي والمبايض اكثر بثلاث اضعاف عند السيدة التي لم ترضع عن تلك التي ارضعت
٣- السمنة تزيد عن غير المرضعات
٤- الرضاعة الصناعية تحرم الام من الهدوء والسكينة التي تجدها الام المرضع
٥- الرضاعة الطبيعية تحافظ على صحة الرحم والاعضاء التناسلية وتضمن عودتها لوضع ماقبل الحمل وهذا تفتقده التي ترضع صناعي وتتعرض اكثر لمشاكل ارتخاء المهبل وسقوط الرحم وسلس البول
٦- عدم الرضاعة يزيد احتمالات الاصابة بالسكر من النوع الثاني ومتلازمة سوء تمثيل السكر ( مرحلة ماقبل السكر ) ومايتبعها من تكيسات المبايض ومشاكل القلب والعين والكلى
كل هاذه الامراض زادت عن حدها منذ ضهور الصناعي في اخر قرن ومع احصائيات عالمية لهاذا وحدا متقولي انا رضعت صناعي ولا اخي وراهو راجل حتا تذا لم يضهر المرض رايحا تحملو جيناتو الوراثية
بعد كل هذا لازال هناك من يحابي الرضاعة الصناعية خاصة بعض الاطباء يروجون لماركات معينة ولكن السؤال لماذا؟ ولمصلحة من؟!
طبعا لو مافيش مفر خلاص
مستوحى من نص د. هبه الحصى