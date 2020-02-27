صور جويّة رائعة من فوق المطار

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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صور جويّة مأخوذة من طائرة هليكوبتر تكشف التَماثُل المذهل للمطارات

كما هو الحال مع التطوّر في مجال الطيران ، بدأ سحر الفوتوغرافي مايك كيللي بالسفر جواً

عندما كان طفلاً ، ولم يتباطأ أبدًا في معرفة خباياه، والتي ترجمت بعد ذلك إلى مشروعه في

المطارات حول العالم . لقد عاد الآن إلى كاليفورنيا ، مع سلسلة مذهلة جديدة من الصور

في مطار لوس أنجلوس.

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