صور جويّة رائعة من فوق المطار

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
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- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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صور جويّة مأخوذة من طائرة هليكوبتر تكشف التَماثُل المذهل للمطارات
كما هو الحال مع التطوّر في مجال الطيران ، بدأ سحر الفوتوغرافي مايك كيللي بالسفر جواً
عندما كان طفلاً ، ولم يتباطأ أبدًا في معرفة خباياه، والتي ترجمت بعد ذلك إلى مشروعه في
المطارات حول العالم . لقد عاد الآن إلى كاليفورنيا ، مع سلسلة مذهلة جديدة من الصور
في مطار لوس أنجلوس.
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في أمان الله
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صور جويّة مأخوذة من طائرة هليكوبتر تكشف التَماثُل المذهل للمطارات
كما هو الحال مع التطوّر في مجال الطيران ، بدأ سحر الفوتوغرافي مايك كيللي بالسفر جواً
عندما كان طفلاً ، ولم يتباطأ أبدًا في معرفة خباياه، والتي ترجمت بعد ذلك إلى مشروعه في
المطارات حول العالم . لقد عاد الآن إلى كاليفورنيا ، مع سلسلة مذهلة جديدة من الصور
في مطار لوس أنجلوس.
**********************************************
***************
في أمان الله