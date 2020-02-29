القميطة (اكلة النافس في جانت)

هلا وغلا متابعينا الأعزاءاليوم جبتلكم طريقة إعداد طبق#القميطة أو الباستا المحلية (معجنات أو مقارون)طبق رائع نعده في جانت .و هي وصفة شهية تقدم #للمرأة_النافس بصفة خاصة كما يمكن تناولها في الشتاء لفوائدها الكبيرة والصحية.#ملاحظة :طبعا كاين توابل محلية أيضا تضاف لهذا الطبق كيما تيبريمت، واليين وغيرهاكما أن نوعية اللحم المستعمل اختيارية ، المهم لحوم حمراء قديد ولا طازج.اعتذر على طريقة تقديم الطبق الغير موفقة ههههه كنت مزروبةيتبعتحياتي انا #خيرو