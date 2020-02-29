القميطة (اكلة النافس في جانت)

خيرة جانت
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 2,966
- النقاط
- 111
- محل الإقامة
- جانت
- الجنس
- أنثى
هلا وغلا متابعينا الأعزاء
اليوم جبتلكم طريقة إعداد طبق
#القميطة أو الباستا المحلية (معجنات أو مقارون)
طبق رائع نعده في جانت .
و هي وصفة شهية تقدم #للمرأة_النافس بصفة خاصة كما يمكن تناولها في الشتاء لفوائدها الكبيرة والصحية.
#ملاحظة :
طبعا كاين توابل محلية أيضا تضاف لهذا الطبق كيما تيبريمت، واليين وغيرها
كما أن نوعية اللحم المستعمل اختيارية ، المهم لحوم حمراء قديد ولا طازج.
اعتذر على طريقة تقديم الطبق الغير موفقة ههههه كنت مزروبة
يتبع تحياتي انا #خيرو
اليوم جبتلكم طريقة إعداد طبق
#القميطة أو الباستا المحلية (معجنات أو مقارون)
طبق رائع نعده في جانت .
و هي وصفة شهية تقدم #للمرأة_النافس بصفة خاصة كما يمكن تناولها في الشتاء لفوائدها الكبيرة والصحية.
#ملاحظة :
طبعا كاين توابل محلية أيضا تضاف لهذا الطبق كيما تيبريمت، واليين وغيرها
كما أن نوعية اللحم المستعمل اختيارية ، المهم لحوم حمراء قديد ولا طازج.
اعتذر على طريقة تقديم الطبق الغير موفقة ههههه كنت مزروبة
يتبع تحياتي انا #خيرو