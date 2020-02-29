القميطة (اكلة النافس في جانت)

خيرة جانت

خيرة جانت

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,966
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
💕هلا وغلا متابعينا الأعزاء 💕
اليوم جبتلكم طريقة إعداد طبق
💕#القميطة أو الباستا المحلية (معجنات أو مقارون)💕
طبق رائع نعده في جانت .

و هي وصفة شهية تقدم #للمرأة_النافس بصفة خاصة كما يمكن تناولها في الشتاء لفوائدها الكبيرة والصحية.
#ملاحظة :
طبعا كاين توابل محلية أيضا تضاف لهذا الطبق كيما تيبريمت، واليين وغيرها 😉
كما أن نوعية اللحم المستعمل اختيارية ، المهم لحوم حمراء قديد ولا طازج.
اعتذر على طريقة تقديم الطبق الغير موفقة ههههه كنت مزروبة 😉😉😉😉

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يتبع 💕تحياتي انا #خيرو 💕
 
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