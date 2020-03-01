بادر بالتوبة "الله ارحم مما تتخيل "...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشد ماتصاب به اعتياد غياب الطاعة في حياتك ،حين تكسر شوكة ضميرك فلا تحس بأي وخز مهما غير وجهتك ،اللهم ردنا إليك واقشع سحب الغفلة عنا ،واهدنا إلى تغيير ماتكره ،والثبات على ماتحبه

هل وقعت في الذنب مرة أخرى؟ خذ هذا الفرج:

"ياعبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ،وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم ،نعم ولو تكرر ذنبك بعد توبة سابقة فمن يستطيع أن يمنعك من تكرار التوبة الله أرحم مما تتخيل

تشتهي المعصية ثم تتركها خوفا من الله؟

ابشر ،سئل عمر بن الخطاب عن قوم حالهم كحالك ،فقال عنهم :"أولئك امتحن الله قلوبهم للتقوى ،لهم مغفرة وأجر عظيم "،وقد قال

"إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير"

"وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا"

ومن أكثر مايعين على الإقلاع عن الشهوات المحرمة تذكر ماأعده الله لأهل الجنة من النعيم، قصور وأنهار ، ورب راض غير غضبان ،،وولدان مخلدون وحوراء تشرق الجنة لضحكها، فكيف نبيع ذاك النعيم بلذائذ تفنى وتبقى حسرتها للأبد ؟قال ابن القيم :تذكر حلاوة الوصال، يهن عليك مر المجاهدة

من ترك ماتهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه الله من محبته وعبادته والإنابة إليه مايفوق لذات الدنيا كلها.

كل فعل تكره أن ينزل بك الموت وأنت تفعله ،فاتركه الآن ابدأ بصفحة جديدة مع الله "وكلهم آتيه يوم القيامة فردا"

بادر بالتوبة