ألا وإن في الجسد مضغة ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة أن قسوة القلب هي نتيحة طبيعية للمعاصي والخطايا بشكل عام ولكن ثمة عامل له خصوصية في انتاج قسوة القلب، وهو بكل اختصار "بعد العهد عن ذكر الله"لاأعرف سببا يجفف القلب ويقسيه مثل الغفلة عن ذكر الله عز وجل ولاأعرف سببا يحيي القلب وينيره فورا مثل ذكر الله ولقد جاءت الإشارة في كتاب الله إلى هذه العلاقة بين بعد العهد عن الذكر وقسوة القلب في قوله تعالى :"فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين"تذكر أن الذنب على الذنب يميت القلب .

"ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ،ألا وهي القلب "
كل سباق له معيار وأسسه،ومعيار السباق إلى الله صلاح القلوب ،واساسه ضبط النفس لذلك إن اردت الفوز ،روض قلبك على التقى واحجم النفس عن الهوى وسارع في جلائهما ،لايخبثان ولايصيبهما نتن العصيان، ولايتركان لصدء الفتن وظلمات الزمان، وبذلك تصير قدماك خفيفتان على الدرب ،وسعيك حتى لاتتقاعس وهمتك في القمة تلك الوصية، فإن الطريق إلى الله تعالى تقطع بالقلوب الصافيات والانفس الصالحة، فكن تقيا تصل.
 
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