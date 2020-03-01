بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحقيقة أن قسوة القلب هي نتيحة طبيعية للمعاصي والخطايا بشكل عام ولكن ثمة عامل له خصوصية في انتاج قسوة القلب، وهو بكل اختصار "بعد العهد عن ذكر الله"لاأعرف سببا يجفف القلب ويقسيه مثل الغفلة عن ذكر الله عز وجل ولاأعرف سببا يحيي القلب وينيره فورا مثل ذكر الله ولقد جاءت الإشارة في كتاب الله إلى هذه العلاقة بين بعد العهد عن الذكر وقسوة القلب في قوله تعالى :"فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين"تذكر أن الذنب على الذنب يميت القلب .

"ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ،ألا وهي القلب "