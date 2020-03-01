حجابك سر نجاتك ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حينما تغريكي الموضة والصيحات ،وتمايل الفتيات في الطرقات والالوان التي تبرق هنا وهناك ومعاكسة الشباب للفتيات بحجة أنهن جميلات وسرقة النظرات من الشباب للفتيات وفتيات حجابهن يكشف الكثير من شعرهن ولباسهن يظهرن مفاتنهن كأنهن عاريات فلا تنخدعي بمظاهر خداعات وكوني العفيفة الطاهرة ،الملكة المتوجة بحجابها المطيعة لربها التي حافظت من أعين الذئاب التي تنهش كل ماتقع عليه فحجابك رمز عفتك وطهارتك وهو تاجك ونجاتك انتي أغلى وأنقى

اللهم احفظ نساء وشباب المسلمين من كل فتن

الستر والحشمة جمال الجنة ،وكلما كشفت ياأمة الله شيئا من جسدك كلنا ابتعدت مقدار عن الجنة ،إلى أن توقعك خطوات الشيطان

"كاسيات عاريات لايدخلن الجنة ولايجدن ريحها"إن الله تعالى يحب الستر والإحتشام، وإن موضة الغرب تهوي التعري والإغراء ،فقبح الله من يرى ان مايحبه ابليس أكثر حضارة ورقيا مما يحبه الله عز وجل،